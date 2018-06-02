banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613
MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı...
MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu...
Öğrenci yurdunda yangın
ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
İş aletlerini çaldı, tutuklandı
İŞ ALETLERİNİ ÇALDI, TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Öğrenci yurdunda yangın
Kapat

Esed Rejimi ve YPG/PKK Petrol Takasında Anlaştı

Suriye'nin Deyrizor ilinde Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK arasında petrol takasını öngören anlaşma sağlandı. Örgüt, işgal ettiği en büyük petrol yatağı El Ömer'den verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında rejimden 75 varil mazot alacak.

Esed Rejimi ve YPG/PKK Petrol Takasında Anlaştı

Suriye'nin Deyrizor ilinde Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK arasında petrol takasını öngören anlaşma sağlandı. Örgüt, işgal ettiği en büyük petrol yatağı El Ömer'den verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında rejimden 75 varil mazot alacak.

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:47
Esed Rejimi ve YPG/PKK Petrol Takasında Anlaştı

 Suriye'nin Deyrizor ilinde Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK arasında petrol takasını öngören anlaşma sağlandı. Örgüt, işgal ettiği en büyük petrol yatağı El Ömer'den verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında rejimden 75 varil mazot alacak.


AA'nın Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK terör örgütü Deyrizor'da işgal ettiği en büyük petrol yatağı El Ömer'den elde ettiği ham petrolü mazot karşılığında rejimle takas konusunda anlaştı.

Anlaşma gereği, YPG/PKK'nın rejime verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında rejimden 75 varil mazot alacak.

Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın El Ömer yatağından çekilmesinin ardından onlarca ABD askeri YPG/PKK'lı teröristlerin safında bölgeyi koruma altına almıştı.

Kaynaklar, ülkenin en zengin petrol yatağı niteliğindeki El Ömer'den günde yaklaşık 15 bin varil petrolün çıkarıldığını kaydetti.

Rejim ve YPG/PKK yaklaşık bir yıl önce Suriye'de örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşma kararı almıştı.

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

banner277
DEYRİZOR'DAKİ ENERJİ KAYNAKLARI

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

Bu petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.

Ülkedeki bütün petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.


banner288
Son Güncelleme: 02.06.2018 15:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'nın Yeni Başbakanı Sanchez Yemin Etti
İspanya'nın Yeni Başbakanı Sanchez Yemin Etti
Hawaii'de Lavlar 87 Evi Kül Etti
Hawaii'de Lavlar 87 Evi Kül Etti
EL-Halil'de Bir Filistinli Şehit Edildi
EL-Halil'de Bir Filistinli Şehit Edildi
"Filistin Dışişleri Bakanı Meliki: “ABD'nin BMGK Tasarısını vetosu Ahlaki Çöküş ve Siyasi Körlüktür”
"Filistin Dışişleri Bakanı Meliki: “ABD'nin BMGK Tasarısını vetosu Ahlaki Çöküş ve Siyasi Körlüktür”
ABD'den Çin'in Güney Çin Denizi Adalarını Askerileştirmesine Tepki
ABD'den Çin'in Güney Çin Denizi Adalarını Askerileştirmesine Tepki
Salgın Hastalıklar Ülkelerdeki Savaşın Etkisini Derinleştiriyor...
Salgın Hastalıklar Ülkelerdeki Savaşın Etkisini Derinleştiriyor...
Kudüs'teki Filistinli Bedevilerin Endişeli Bekleyişi Sürüyor...
Kudüs'teki Filistinli Bedevilerin Endişeli Bekleyişi Sürüyor...
Makedonya'da Kabine Revizyonu
Makedonya'da Kabine Revizyonu
Yemen İle Bae Arasında “Güvenlik Yakınlaşması“
Yemen İle Bae Arasında “Güvenlik Yakınlaşması“
"DEAŞ, Irak'ta Aynı Aileden 12 Kişiyi Öldürdü"
"DEAŞ, Irak'ta Aynı Aileden 12 Kişiyi Öldürdü"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim