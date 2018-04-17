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Esed Rejimi, Humus'taki Kuşatma Alanlarına Saldırıyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, Suriye'de Humus ilinin kuzey kırsalında abluka altında tuttukları bölgelere operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 6 nokta ele geçirildi.

Esed Rejimi, Humus'taki Kuşatma Alanlarına Saldırıyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, Suriye'de Humus ilinin kuzey kırsalında abluka altında tuttukları bölgelere operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 6 nokta ele geçirildi.

17 Nisan 2018 Salı 10:37
Esed Rejimi, Humus'taki Kuşatma Alanlarına Saldırıyor
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Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, Suriye'de Humus ilinin kuzey kırsalında abluka altında tuttukları bölgelere operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 6 nokta ele geçirildi.

Esed rejimi ve destekçileri, başkent Şam'da Doğu Guta'nın kontrolünü sağladıktan sonra, ülkenin orta kesimindeki Humus ilinde kuşatma altında tuttuğu alanlara yöneldi.

Humus'taki AA muhabirlerinden edinen bilgiye göre, rejim güçleri son 3 günde Vadi el Hubbiye, Vadi el Kurbat, ArdulCasiye, Ard Kabir eş Şeyha, ZahratCebabi ve ZahratCesiye köylerini ele geçirdi.

Rejim güçleri kara operasyonuyla eş zamanlı olarak Humus ilinin kuzey kırsalındaki Telbise ve Rastan ilçeleri ile Malluk kampı, Deyr Ful, Müşrefiye, Zarafani, Tirmala gibi sivil yerleşimlere yoğun uçak, top ve roket saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklar, rejimin öncelikli hedefinin Halep'i Humus'un kuzeyine bağlayan Salamiye yolunun güvenliğini sağlamak olduğunu ifade ediyor.

Rejim ve destekçileri böylece söz konusu yol üzerinden yığınak yaparak muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alanı ele geçirmek için geniş bir operasyon başlatmayı amaçlıyor.

Humus'un kuzeyinde 200-250 bin kişi, 5 yıldır abluka altında tutuluyor. 

Rejim, Şam'daki Doğu Guta bölgesini 5 yıllık sıkı kuşatma ve yoğun saldırıların ardından geçen hafta ele geçirmişti.

Son Güncelleme: 17.04.2018 13:59
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