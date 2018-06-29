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Esed Rejimi Dera'da İlerliyor...

Suriye'deki BeşşarEsed rejimi ve destekçileri, Dera'ya düzenledikleri operasyonda 9 günde yaklaşık 320 kilometrekarelik alanda ilerledi.Rejim ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı.9 gün içinde Dera'daCeddal, Lubbeyn, Harran, Bursa Harir, MelihatAtraş, Nahita, Rakim, Sura ve Alma yerleşimlerinde kontrol...

Esed Rejimi Dera'da İlerliyor...

Suriye'deki BeşşarEsed rejimi ve destekçileri, Dera'ya düzenledikleri operasyonda 9 günde yaklaşık 320 kilometrekarelik alanda ilerledi.Rejim ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı.9 gün içinde Dera'daCeddal, Lubbeyn, Harran, Bursa Harir, MelihatAtraş, Nahita, Rakim, Sura ve Alma yerleşimlerinde kontrol...

29 Haziran 2018 Cuma 17:37
Esed Rejimi Dera'da İlerliyor...


 Suriye'deki BeşşarEsed rejimi ve destekçileri, Dera'ya düzenledikleri operasyonda 9 günde yaklaşık 320 kilometrekarelik alanda ilerledi.

Rejim ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı.

9 gün içinde Dera'daCeddal, Lubbeyn, Harran, Bursa Harir, MelihatAtraş, Nahita, Rakim, Sura ve Alma yerleşimlerinde kontrol sağladı. Rejim, 317 kilometrekarelik alanda ilerlemiş oldu.

Saldırılardan önce muhalifler elinde 2 bin 532 kilometrekarelik bir alanı tutarken , şimdi 2 bin 215 kilometrekareyi kontrol ediyor.

Şiddetli saldırılardan kaçan en az 150 bin sivil, Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kalırken, en az 97 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti. ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, dün 5 sağlık merkezinin de hedef alındığını bildirmişti. Egeland'ın açıklamasının hemen ardından kentin doğu kırsalında hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kalmıştı.

 

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Son Güncelleme: 29.06.2018 20:38
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