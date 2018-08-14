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Esed ile terör örgütü YPG bir kez daha masaya oturdu!

Terör örgütü YPG/PKK, başkent Şam'da Esed rejimi ile ikinci kez bir araya gelerek, örgütün işgal ettiği bölgelerin idaresini görüştü.

Esed ile terör örgütü YPG bir kez daha masaya oturdu!

Terör örgütü YPG/PKK, başkent Şam'da Esed rejimi ile ikinci kez bir araya gelerek, örgütün işgal ettiği bölgelerin idaresini görüştü.

14 Ağustos 2018 Salı 22:18
Esed ile terör örgütü YPG bir kez daha masaya oturdu!

Terör örgütü YPG/PKK, başkent Şam'da Esed rejimi ile ikinci kez bir araya gelerek, örgütün işgal ettiği bölgelerin idaresini görüştü.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Beşşar Esed rejiminin temsilcileri ile başkent Şam'da ikinci kez bir araya gelerek, örgütün işgal ettiği alanların idaresine ilişkin detayları ele aldı.

Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Vatan gazetesinin haberine göre, YPG/PKK'nın oluşturduğu sözde Demokratik SuriyeKonseyi'nden bir heyet, Şam'da rejim heyetiyle yaklaşık 3 haftalık aranın ardından bir araya geldi.

Gazetenin, sözde meclisin eş başkanı RiyadDirar'nın ifadelerine yer verdiği haberinde, görüşmede örgütün işgal ettiği bölgelerde yerel idare ve "ademimerkeziyet kavramının" ele alındığı ifade edildi.

Dirar, gazetenin SDG ismini kullanan YPG'nin geleceği ile ilgili bir sorusuna, "SDG, Suriye ordusunun bir parçası olacak ve ülkenin sınırlarını koruyacak. Tabii ki uzlaşmamızdan sonra." yanıtını verdi.

Haberde heyetlerin ilerleyen dönemlerde görüşmelerine devam edeceği kaydedildi.

YPG/PKK heyeti geçen ayın sonlarında da Şam’a gelerek, örgütün işgal ettiği alanlardaki askeri ortaklık, ekonomik özerklik ve entegrasyon ile Türkiye'ye karşı iş birliği konularını görüşmüştü.

İç savaş boyunca askeri ve ekonomik alanlarda süren YPG/PKK-Esed rejimi iş birliği, Türkiye'nin ABD ile haziranda vardığı Münbiç mutabakatından sonra sıkılaşmıştı.

İkinci görüşmenin rejimin gelecek ay yerel seçim düzenleyeceği ilanının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

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