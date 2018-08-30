Esed İdlib'e saldırmak için hazırlanıyor

Suriye'de rejim ve muhalifler İdlib savaşı için hazırlıklarını yapıyor. Olası bir savaş durumunda 3 buçuk milyon kişi mülteci durumuna düşerek Türkiye'ye sığınacak.

Suriye'de Esad rejimi son savaş için hazırlıkalrını yapıyor. Muhaliflerin elindeki İdlib'e yönelik operasyon hazırlığına girişen rejim, İdlibyakınlarındaki askeri yığınaklarını kuvvetlendiriyor. Muhalif orduları ise tünel, hendek ve siperler kazarak olası saldırılara karşı savunma pozisyonu almaya çalışıyor.



TÜRKİYE SINIRINA DAYANDI



Savaş tedirginliği yaşayan Suriyeli siviller, kent merkezlerini çoktan boşalttı. otobüslerle tahliyeler gerçekleştirilen bölgede halk kırsala göç ederken, Suriyelilerin göçü Türkiye sınırına kadar dayandı.



Türkiye'nin yerleştirdiği güvenlik duvarının Reyhanlı tarafının hemen arkasındaki Suriye'nin Atma bölgesine gelen mülteciler olası bir asldırı durumunda Türkiye'ye sığınmak için bekliyor.



MUHALİFLER SAVUNMA POZİSYONUNDA



Beşar Esad rejiminin operasyon ihtimaline karşı savunma hazırlıklarını sürdürüyor.



Esad rejimi, garantörü Rusya'nın muhaliflere verdiği taahhütlere rağmen, son 2 aydır İdlib'e yığınak yapıyor. Buna karşılık muhalifler de savunma pozisyonlarını güçlendirmek için yeni hatlar oluşturuyor.



İdlib kırsalı ve güneyindeki Hama ilinin Gab Ovası'nı çevreleyen savunma hattı oluşturan muhalifler, bu bölgelere çok sayıda takviye kuvvet gönderiyor, hendekler ve tüneller açıyor.