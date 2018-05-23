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Esed, arpa ve buğday ekili arazileri topçu atışıyla yakıyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib ve Hama illeri kırsalındaki yetişmiş tarlaları topçu atışlarıyla yaktığı bildirildi.

Esed, arpa ve buğday ekili arazileri topçu atışıyla yakıyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib ve Hama illeri kırsalındaki yetişmiş tarlaları topçu atışlarıyla yaktığı bildirildi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:53
Esed, arpa ve buğday ekili arazileri topçu atışıyla yakıyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib ve Hama illeri kırsalındaki yetişmiş tarlaları topçu atışlarıyla yaktığı bildirildi.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Hama'nın kuzeyinde konuşlu Esed rejimine bağlı birlikler, İdlib'in güneyindeki ve Hama'nın kuzeyindeki tarlaları yakıyor.

Esed rejimi, "Açlık bombası" da denilen bu saldırı yöntemiyle, çiftçilerin mahsul alamamasını ve binlerce sivilin aç kalmasını amaçlıyor.

Bölgedeki çiftçilerin, rejim kuvvetlerinin istediği haracı vermemesi sonrasına yetişmiş tarlalara topçu atışları yapıldığı öğrenildi.

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Tarlalardaki yangını, sivil savunma ekipleri itfaiye araçlarıyla, bölge halkı da kısıtlı imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor.

Söndürme çalışmaları sırasında 2 kadının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Daha çok buğday ve arpa ekili onlarca hektar tarlanın yandığı ve çiftçilerin mahsul alamadığı kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 23.05.2018 19:13
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