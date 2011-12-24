Esad’dan Arap liderlere ‘seks kasetli’ şantaj

Arap ülkeleri ve Arap Birliği muhalif göstericilerin baskısı altındaki Suriye’ye sırt çevirirken, Ürdün merkezli El Bavaba haber sitesi ilginç bir iddia ortaya attı. İddiaya göre, Esad yönetimi Arap liderleri “Elimizde seks görüntüleriniz var. Bunları yayınlarız” diyerek tehdit ediyor. Görüntülerin bu liderlerin Şam’a yaptığı ziyaretler sırasında Suriye istihbarat servisinin otel odalarına yerleştirdiği gizli kameralarla elde edildiği de belirtiliyor. Haberde Esad’ın bu mesajını liderlere, özel danışmanı Buteyna Şaban tarafından iletiliyor. Habere göre, Suriyeli yöneticiler bu yöntemin sadece yabancı liderlere karşı kullanmıyor. Ülke içinde de birçok yetkiliye benzer şantajlar yapıldığı öne sürüldü.



Suriye’nin kalbine çifte intihar eylemi



Arap Birliği gözlemcilerinin Suriye’ye ulaşmasından bir gün sonra başkent Şam’da en önemli devlet binalarının bulunduğu bölge çifte intihar saldırısıyla sarsıldı. En az 40 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.



Devlet Başkanı Beşar Esad’a yönelik protesto gösterilerinin başladığı mart ayından beri şiddet olaylarının bir türlü son bulmadığı Suriye dün en kanlı saldırılardan birine sahne oldu. Sabah saatlerinde başkent Şam’ın kuzeyinde istihbarat ve devlet güvenlik binalarının bulunduğu Kfar Susa semtinde iki intihar saldırganı bomba yüklü araçlarla intihar saldırısı düzenledi. Suriye resmi ajansı SANA’ya göre, olayların başlamasından beri düzenlenen ilk intihar saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi de yaralandı. Ölenler arasında devlet binalarında nöbet tutan askerlerin yanısıra çok sayıda sivilin de bulunduğu belirtildi.



Şam, El Kaide’yi suçladı



Devlet televizyonu, ilk incelemelere göre saldırıların El Kaide militanları tarafından düzenlenmiş olabileceğini de duyurdu. Görgü tanıkları ise bombalı saldırıyla birlikte merkezdeki Malki bölgesinde silah sesleri de duyulduğunu söyledi. Saldırı Arap Birliği’nin ülkedeki durumu incelemek için gönderdiği gözlemci heyetinin Şam’a varmasından bir gün sonra meydana geldi. Gözlemci heyeti de saldırının düzenlendiği bölgede incelemelerde bulunurken, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad “En başından beri bu olayların terörizm olduğunu söyledik. Askerleri ve sivilleri öldürüyorlar” dedi. Gözlemci heyetini başkanlık eden Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Semir Seyf El Yezil de “Biz burada olay yerinde yaşanan gerçekleri görmek için geldik. En önemli olan şey şiddetin son bulması” diye konuştu. Gözlemciler, BM’nin girişine izin verilmeyen Suriye’de, hükümetin ülkede şiddetin durdurulması için varılan uzlaşmaya riayet edip etmediğini inceliyor.



Gösterilerde 14 ölü



Öte yandan, muhalif Suriye Devrimi Genel Konseyi, dün cuma namazı sonrasında, ülke genelindeki protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 14 kişinin öldüğünü belirtti.



Ölü sayısı 6 bin 200



İngiltere merkezli insan hakları örgütü Avaaz ise Suriye’de dokuz aydır devam eden olaylarda 6 bin 237 ölümün kesinleştiğini bunların en az 400’ünün çocuk olduğunu açıkladı. BM ise ölü sayısını 5 bin olarak belirtiyor.



‘Saldırıyı hükümet planladı’ iddiası



Saldırının Arap Birliği gözlemcilerinin ülkeye varmasından bir gün sonra meydana gelmesi nedeniyle muhalif eylemciler iktidarı suçladı. Muhalif Suriye Ulusal Konseyi saldırıyı hükümetin Arap Birliği gözlemcilerini etkilemek için düzenlediğini öne sürdü. Yapılan açıklamada “İnsanın yaya olarak bile zor girebildiği bir bölgeye bomba yüklü iki araç nasıl sokuldu? Bu araştırılmalı” ifadesi kullanıldı.