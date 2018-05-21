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Esad Rejimi Ve Deaş Anlaştı

Yermük/Ankara, 21 Mayıs 18 : Beşşar Esad rejimi ve terör örgütü DEAŞ\'ın vardığı anlaşma sonucu, teröristler ve rejimin kontrolü altında yaşamak istemeyen sivilleri tahliye eden ilk konvoy yola çıktı.

Esad Rejimi Ve Deaş Anlaştı

Yermük/Ankara, 21 Mayıs 18 : Beşşar Esad rejimi ve terör örgütü DEAŞ\'ın vardığı anlaşma sonucu, teröristler ve rejimin kontrolü altında yaşamak istemeyen sivilleri tahliye eden ilk konvoy yola çıktı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:25
Esad Rejimi Ve Deaş Anlaştı
Yermük/Ankara, 21 Mayıs 18 : Beşşar Esad rejimi ve terör örgütü DEAŞ\'ın vardığı anlaşma sonucu, teröristler ve rejimin kontrolü altında yaşamak istemeyen sivilleri tahliye eden ilk konvoy yola çıktı.
AA muhabirinin Yermük Kampı\'ndaki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, DEAŞ ve Beşşar Esad rejimi anlaşmaya vardı.
DEAŞ\'lıları ve rejim kontrolünde yaşamak istemeyen sivilleri taşıyan ilk konvoy kamptan ayrıldı.
DEAŞ\'lı teröristlerin 7 otobüsle, Humus ilinde Badiya olarak bilinen çöl bölgesindeki mevcut DEAŞ mensuplarının yanına gideceği öğrenildi.
Sivilleri taşıyan 9 otobüs ise İdlib\'e doğru yola çıktı. Tahliyelerin sürmesi bekleniyor.
YERMÜK KAMPI\'NDA DURUM
Yermük Kampı, Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğunluklu olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı ve 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor.
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Rejimin ilerlemesinden önce bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ, doğu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrol ediyordu.
Kampın kuzeyinde Esad rejimi ile DEAŞ arasında kalan bir kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam elinde tutuyordu.
Nisan ayı sonunda rejimle yapılan anlaşma sonucu ÖSO ve Heyet Tahrir Şam bölgeden tahliye edilmişti.
Yaklaşık 5 yıldır Esad rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde rejimin ilerlemesinden önce çoğu Filistinli, 2 bin 500 aile yaşıyordu.
Tahliye anlaşmaları ve rejimin operasyonları sırasında çok sayıda sivil, ÖSO bölgesine geçti, oradan da ülkenin kuzeyine tahliye edildi. Dün itibariyle DEAŞ bölgesindeki terörist ve sivil sayısının 600\'er olduğu tahmin ediliyor.
DEAŞ halen Suriye\'nin Irak sınırında Deyrizor\'da, Humus\'un çöl bölgesinde ve Dera\'nın batısında sınırlı alanda varlık gösteriyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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