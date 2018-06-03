Esad'tan Tarihe Geçecek Ziyaret! Kuzey Kore'de Başkan Kim ile Görüşecek

Kuzey Kore'nin en büyük ikinci haber ajansı KCNA'ya göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kim Jong Un ile görüşmek için başkent Pyongyang'ı ziyaret edecek.

KimJong Un'un Sigapur'da ABD Başkanı Trump ile görüşmesinden önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir toplantı yapacağı açıklandı. İddialara göre Esad,Kuzey Kore 'de Kim Jong Un'u ziyaret edecek.

Ülkenin ikinci büyük haber ajansı KCNA Pazar günü yaptığı açıklamada görüşmeyi duyurdu. Toplantı için henüz bir tarih belirlenmediğini açıklanırken buluşma ile ilgili olarak Suriye medyasından ise henüz bir açıklama gelmedi. Eğer toplantı başkent Pyongyang'da gerçekleşirse, ilk defa bir dünya lideri Kim Jong Un'u ülkesinde ziyaret etmiş olacak.

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Duyuru, geçtiğimiz aylarda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae ile iki ülkeyi ayıran askerden arındırılmış bölgede görüşen Kim Jong Un için, uluslararası diplomasinin arttığı bir zamanda geldi. KCNA'ya göre Esad, Kore'nin birleşmesi ve sonunda zafere ulaşılması konusunda Kim Jong Un'un bilge önderliğine olan inancının tam olduğunu söylerken, raporda ayrıca, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere atıfta bulunuldu ve Esad'ın Suriye'nin Kuzey Kore liderliğinin tüm politikalarını tam olarak destekleyeceği yönündeki sözlerinin altı çizildi.