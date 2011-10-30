Esad sessizliğini bozdu

İngiliz The Sunday Telegraph gazetesine konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “rejime yönelik bir müdahalenin 'yeni Afganistan'lar yaratacağı" uyarısında bulundu.

Esad, “Suriye'deki herhangi bir sorun bütün bölgeyi yakar. Eğer plan Suriye'nin bölünmesi ise, bu bütün bölgenin bölünmesi demektir” dedi. Suriye'de yedinci ayını dolduran ayaklanmaların ardından ilk kez batılı bir gazeteye röportaj veren Beşar Esad, Batılı ülkelerin baskıyı artıracaklarından kesinlikle emin olduğunu, ancak ülkesinin gerek siyasi gerekse tarihi açıdan Mısır, Tunus ve Yemen'den çok farklı olduğunu söyledi. Esad, “Suriye şu an bölgenin merkezindeki bir fay hattı.

Eğer zeminle oynarsanız bu depreme yol açar. Bölgede başka bir Afganistan veya onlarca Afganistan görmek ister misiniz? Suriye'deki herhangi bir sorun bütün bölgeyi yakar. Eğer plan Suriye'nin bölünmesi ise, bu bütün bölgenin parçalanması demektir" diye konuştu.

“HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER” Ayaklanmaların başladığı ilk aylarda kendisine bağlı güvenlik güçlerinin birçok hata yaptığını belirten Esad, halen devam eden operasyonlarda teröristlerin hedef alındığının altını çizdi. Az sayıda polisin yer aldığı operasyonları daha çok El Kaide ile mücadele amacıyla yetiştirilen askerlerin yürüttüğünü belirten Esad, “Eğer siz de ordunuzu sokağa gönderseydiniz, aynı şey olurdu. Biz şimdi teröristlerle mücadele ediyoruz. Bu nedenle çatışmalar azalıyor" dedi.

Esad, refomların yavaş ilerlediği yönündeki eleştirilere, “ Reformların hızı çok yavaş değil. Vizyonun olgunlaşması gerekiyor. Bir yasayı imzalamak sadece 15 saniye, ancak eğer bu topluma uymuyorsa o zaman bölünme olabilir. Oldukça karmaşık bir toplum" şeklinde cevap verdi. Ülkesindeki ayaklanmaları “İslamizm ve Pan-Arabizm (laiklik) arasındaki mücadele" olarak nitelendiren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “1950'lerden beri Müslüman Kardeşler'le mücadele ettik ve hala mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.