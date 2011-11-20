ESAD KORKMUYOR

Hague Dışişleri Bakanlığında, Suriye Ulusal Konseyi ve Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi üyeleri ile görüşecek. Suriyeli muhaliflerin İngiltere Başbakanı David Cameron'ın danışmanlarıyla da Başbakanlıkta görüşmesi öngörülüyor.



Esad rejimi, hükümet karşıtı protestolar yaptıkları gerekçesiyle 3500 kişiyi öldürmekle suçlanıyor. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Sunday Times gazetesinde yer alan demecinde, ülkesine yönelik olası bir müdahalede savaşarak ölmeyi göze alıp almadığı sorusuna, "Kesinlikle, bunu söylemeye bile gerek yok" yanıtını verdi.



Esed ayrıca, "Suriye'yi kontrol altına almak için baskı devam edecek, ancak Suriye buna boyun eğmeyecek" dedi. Esed demecinde Arap ülkesi liderlerini Batı'nın ülkesine müdahale etmesi için zemin hazırlamakla suçladı.