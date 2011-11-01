Esad, Arap Birliği'nin planını kabul etti

Suriye televizyonu ve SANA haber ajansı, “Şam hükümeti ve Arap Birliği arasında, Suriye’deki durum hakkında hazırlanan nihai belge üzerinde anlaşma sağlandığını ve yarın Arap Birliği’nin merkezinde bir açıklama yapılacağını” duyurdu.

Arap Birliği, Pazar günü Katar’ın başkenti Doha’da Suriyeli diplomatlarla yapılan görüşmede, Suriye’de yedi aydan bu yana süren iç karışıklığın sona erdirilmesini öngören bir plan sunduklarını açıklamıştı. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, planda yer alan taleplerden birinin, “Suriye ordusunun en kısa zamanda sokaklardan tanklarını ve tüm askeri araçlarını geri çekmesi” olduğunu söylemişti.

Ancak Şam'ın kabul ettiği nihai belge içerisinde bu maddenin olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. ABD TATMİN OLMADI Şam ile Arap Birliği arasında anlaşmaya varıldığı haberinin duyurulmasının ardından ABD'den jet yanıt geldi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin, uluslararası toplumun Suriye'deki şiddeti durdurmak için gösterdiği çabadan memnuniyet duyduğu, ancak Esad'ın istifa etmesi gerektiği konusundaki inancının devam ettiği belirtildi.