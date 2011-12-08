Esad ABD'yi Yine Öfkelendirdi

ABD yönetimi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın dün ABC televizyonuna yaptığı açıklamaları inandırıcı bulmadı.



Beyaz Saray Sözcüsü Jay Karen, Esad’ın ABC TV’sine yaptığı açıklamaların inandırıcı olmadığını dile getirdi ve Esad’ın itibarını kaybettiğini sözlerine ekledi.



Diğer taraftan Karen, Esad'ın ya olanlardan tamamen habersiz gibi sorumluluktan kaçtığını veya çıldırmış olacağını dile getirdi.



SURİYE MUHALEFETİNDEN GREV ÇAĞRISI



Suriye’de muhalifler ülke genelinde grevhazırlığı yapıyor.



Gelecek hafta Pazar gününden itibaren yurt çapında genel grev çağrısı yapılması planlanıyor. Grev ile tutukluların serbest bırakılması, askerlerin meydanlardan çekilmesi talep ediliyor.