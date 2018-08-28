Esad 14 bin kişiyi işkenceyle öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşar Esad rejiminin Suriye’de iç savaşın başladığı dönemde (Mart 2011) alıkonulan rejim karşıtlarından bazılarının akıbetine ilişkin rapor yayımladı. Raporda, rejimin alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen yüzbinlerce kişiden 836’sının cezaevlerindeyken öldüğünü nüfus dairelerine bildirmeye başladığı belirtildi. Raporda, rejimin mayıs ayından itibaren yapmaya başladığı bildirimlerde, ölüm sebepleri hakkında bilgi vermediği ve cenazeleri teslim etmediği kaydedildi. Raporda, ölenlerin büyük bir kısmının işkence görerek öldüğü, bir kısmının ise idam edildiğinin düşünüldüğü bilgisine yer verildi. Raporda, SNHR Başkanı Fadıl Abdulgani’nin şu değerlendirmesine yer verildi:

‘Kazandık’ görüntüsü için

“Rejim güçlerinin ölenlerin akıbetini açıklamaya gerek duymamasının altında iki neden yatıyor. Birincisi rejimin garantörüRusya’nın baskısı. İkinci neden ise rejimin ülkedeki savaşı kazandığını göstermek ve tutuklular dosyasını kapatmak istemesi. Halkı böylece boyun eğdirmeye çalışması.”

SNHR raporunda ayrıca, rejimin iç savaşın başından Ağustos 2018’e kadar alıkoyduğu yüzbinlerce kişiden yaklaşık 14 binini işkence ederek öldürdüğü belirtildi.