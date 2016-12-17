Erzincan'da Deprem

VALİ, KENTTE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADIĞINI AÇIKLADI

Erzincan merkezde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.21'de, Erzincan merkezde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentte 4,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre deprem dolayısıyla kentimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." ifadesini kullandı.