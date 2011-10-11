Ersin Tatar,Müteahhitler Birliği Yetkililerini Kabul Etti.

Maliye Bakanı Ersin Tatar, yerli yatırımcıları desteklemek için İhale Yasası’nda değişiklik yapıldığını, Stopaj Vergisi Yasası’nda öngördükleri değişiklikleri içeren ilgili yasanın ise Meclis’e gönderildiğini

belirterek, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ülkenin; önünün açık olduğunu, dünyayı etkileyen krizden az hasarla kurtulduğunu ve ekonomide önemli gelişmeler olacağını ifade eden Tatar, ülkeye çeşitli yatırımların geleceğinin gözlemlenmekte

olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Ersin Tatar, bugün, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği yetkililerini kabul etti.

Müteahhitler Birliği As Başkanı Faik Dağaştı kabulde, birliğin İhale Yasası ve Stopaj Vergisi’yle ilgili görüşlerini aktardı.

İhale Yasası’nın bir nebze olsun düzelmesinin ve ihalelerin artık daha şeffaf olmasının sevindirici olduğunu belirten Dağaştı, en büyük sıkıntılarından birinin de stopaj olduğunu ifade etti.

Dağaştı, gerçekleştirdikleri çeşitli görüşmelerde çıkış noktası aradıklarını ve 2011 yılında sorunu çözme konusunda mutabakata vardıklarını, ancak yılın sonunun geldiğini ve muhasebe işlemlerinin

yaparken çeşitli tereddütler yaşandığını söyledi. Dağaştı, Tatar’dan bu konuda yapılacak değişiklikler ve uygulanma tarihiyle ilgili bilgi istedi.

TATAR

Maliye Bakanı Ersin Tatar ise, müteahhitlerin yaptıkları yatırımların KKTC için önemli olduğunu ifade ederek, 2004’den beri yaşanan sorunların üstesinden gelerek bugünlere varan şirketlerin önlerinin

bundan sonra da açık olacağını söyledi.

Tatar, "Devletin yatırım bütçesiyle finanse edilen yatırımlara ilaveten Türkiye Cumhuriyeti tarafından da 2011 yılı için 175 milyon TL kaynak ayrılmıştır. KKTC bütçesinden ve TC bütçesinden ayrılan toplam

kaynağın büyüklüğü düşünüldüğünde sektöre verilen önem daha iyi ortaya çıkmaktadır" dedi.

Maliye Bakanı Tatar, hükümet olarak, müteahhitlere iş verme çabalarının devam ettiğini ve İhale Yasası’nda da iyileştirme yaptıklarını belirtti.

Stopajla ilgili olarak öngördükleri değişikliklerin Meclis’e gönderildiğini ve komitelerde görüşüleceğini kaydeden Tatar, böylelikle önceden 1,87 olan farkın 0.7’ye indirileceğini vurguladı.

Ülkenin; önünün açık olduğunu, dünyayı etkileyen krizden az hasarla kurtulduğunu ifade eden Tatar, ekonomide önemli gelişmeler olacağının ve çeşitli yatırımların geleceğinin gözlemlenmekte olduğunu

söyledi.