Ersin Tatar:'Hükümetin aldığı ekonomik tedbirler yerindedir.''

Maliye Bakanı Ersin Tatar, hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerin yerinde olduğunu ve kriz ortamına rağmen maliyenin gelirlerini artırdığını vurguladı.

Türkiye’yle yapılan ekonomik işbirliği protokolüne atıfta bulunan Tatar, “Buna göre yapılacak işler vardır. Bu dayatma falan değildir. Ekonominin düzlüğe çıkması için başka ülkelerde alınan tedbirler

gibi bizim ülkemizde de bazı tedbirler vardır. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Tatar, spekülatif haberler nedeniyle emekliye çıkanların sayısının arttığını ve son 2 yılda yaklaşık 1300-1400 kişiye ulaştığını belirterek, bu kişilere ikramiye olarak ödenen toplam rakamın da 200

milyon TL’yi bulduğunu da açıkladı.

Maliye Bakanı Ersin Tatar, bugün Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK)’ı ziyaret ederek Ajans yetkilileriyle bir araya geldi.

Ziyarette ekonomik konularda değerlendirmelerde de bulunan Tatar, ekonomik sıkıntıların ağırlıkla geçmişten gelen borçlar, spekülasyonlara bağlı artış gösteren emekli sayısıyla bunlara yapılan

ödemeler ve sosyal sigortalara yapılan katkılar olduğuna işaret ederek, Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geçmesiyle sıkıntıların büyük ölçüde aşılacağını vurguladı.

“Bu yasanın ivedilikle geçmesi kaçınılmazdır” diyen Tatar, Sosyal Sigortalara katkıların arttığı, bütçelerinin üzerine çıktığını, yasanın çıkmasıyla durumun dengeye geleceğini söyledi.

Yasa çıkınca kurumun geleceğini kurtaracağını, bunun önemli olduğunu belirten Tatar, “Yaş oranının artırılmasıyla gelecekte sosyal sigortaların o büyüyen sorunu azalacak ve tahminlere,

hesaplamalara göre yalnızca yaş değil, ya primlerde düzenleme ya da maaş bağlama sistemlerinde değişiklik olacak. Uzun vadede yapılan actuaryal hesaplar fonun geleceğini kurtaracak şeklindedir.

O nedenle bu yasaya gerçekten ivedilik alınmalıdır” dedi.

Sosyal sigortaların yıllık 300 milyon TL açığı bulunduğunu, 200 milyonu maliyeden katkı olarak verilmesine rağmen yine 100 milyon açık kaldığını anlatan Tatar, “Şimdi onun mücadelesi içindeyiz”

dedi.

Yıl sonuna yaklaşıldıkça bu açığın maliyeyi sıkıntıya soktuğunu, iç borçlanmada da sıkıntıları bulunduğunu, bütçedeki rakamların üzerine çıkamadıklarını belirten Tatar, bütçe/mali disiplin olayı içinde

avans olayını da kaldırdıklarını anımsattı.

“ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER YERİNDE…”

Kamuoyunda maaş ödemeleriyle ilgili yanlış anlamalar olabileceğini ancak yaptıkları çalışmalar, aldıkları önlemlerin yerinde olduğunu da vurgulayan Tatar, bugün birçok ülkede benzer sıkıntılar

bulunduğunu belirterek dünyadan örnekler verdi.

“2.5 yıl önce almaya başladığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha görüyoruz” diyen Tatar, 2009’da 1.6 milyar TL olan toplam yerel gelirin 2010’da 1.76’ya yükseldiğini, 2011’de ise

1.95 milyar TL gelir ele edilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Bunu “önemli bir başarı” olarak değerlendiren Tatar, bu gelir olmasa bütçenin de sürdürülemeyeceğini ifade etti. Bütçenin meclise açıkla gönderildiğini anımsatan Tatar, yapılabilecek tasarruf tedbirleri

bulunduğunu ancak hükümetin maaş kesmediğini, emekliye dokunmadığını, sosyal sigortalara katkısını artırdıklarını ve belediyelere katkının da arttığını anlattı.

Tatar, en büyük sıkıntılarının “prorata sistemine geçileceği veya emekli ikramiyelerine vergi geleceği” şeklindeki spekülatif haberler ve buna bağlı olarak emekli sayısındaki artış olduğunu ifade ederek

senede 30-40 milyon TL olan ikramiye ödemelerinin geçen yıl 100 milyon TL’ye çıktığını ve bu yıl da benzer bir rakamdan söz edildiğini belirtti. Tatar, “İki yılda emekliye çıkan yaklaşık 1300-1400

kişiye Maliye’nin ödeyeceği toplam rakam 200 milyon TL’dir” dedi.

“EMEKLİ İKRAMİYELERİNDEN VERGİ ÇALIŞMAMIZ YOK…DÜŞÜNCEMİZ DE YOK”

Bunun, Maliye Bakanlığının mükellefiyeti olduğunu ve görevini yerine getirdiğini ifade eden Tatar,

şu anda emekli ikramiyelerinde prorata veya başka vergilendirme adı altında yapılan bir çalışmanın bulunmadığını; böyle bir düşüncelerinin de olmadığını vurguladı.

Tatar şöyle konuştu:

“Türkiye’yle yapılan ekonomik işbirliği protokolü vardır. Buna göre yapılacak işler vardır. Bu dayatma falan değildir. Ekonominin düzlüğe çıkması için başka ülkelerde alınan tedbirler gibi bizim

ülkemizde de bazı tedbirler vardır. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz.”

Tatar, 13. maaşlar konusunda da hükümetin taahhüdü bulunduğunu anımsatarak, 2009 yılından beri Türkiye’den avans talep edildiğini, bu yıl da aynı düşünce içinde olunduğunu anlattı.

Tatar, “ekonominin battığına” ilişkin haberlere de atıfta bulunarak, “O kadar da kötü bir durum yok“dedi. Turizmde büyüme olduğunu, eğitimde üniversitelere kayıtlarda artış beklendiğini, iş hayatında

malların ve arsaların değer kazandığını anlatan Tatar, “Demek ki bir ekonomi vardır, piyasası vardır, iş hacmi vardır, karlılık vardır ki mallarımız değerleniyor” şeklinde konuştu.

Yurt dışındaki KKTC vatandaşlarının ülkeye yatırım yapmasını beklediklerini de dile getiren Tatar, son gelişmelere bağlı olarak “Kıbrıs’ın reytingi arttı” gibi ifadeler kullanıldığını belirterek ülkenin daha

da değerleneceğini, ülkeye sahip çıkmak gerektiğini, mal ve hizmetlerin potansiyelinde artış olacağına inandığını söyledi.

“ATALAY 15 EKİM’DE YENİDEN GELECEK”

Türkiye’nin desteği ve KKTC’ye yapılan ziyaretlerde verdikleri mesajların önemine de işaret eden Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs’la daha yakından ilgilenme politikası çerçevesinde Kıbrıs İşlerinden Sorumlu

Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın 15 Ekim’de yeniden geleceğini de açıkladı.

Tatar, Türkiye’nin KKTC cari bütçesine harcadığı paraları azaltırken, özellikle yatırımlara katkısını sürdürerek alt yapıyı güçlendirmeye yönelik çabasını devam ettireceğini de kaydetti.

“Ben geleceğe umutla bakıyorum ve hükümetimizin almakta olduğu tedbirlerin de yerinde olduğunu savunuyorum…Kriz ortamına rağmen gelirlerimizi artırdık. Kriz olmasaydı ve ekonomi daha da

büyüseydi o zaman benim gelirim doğal olarak daha da artacaktı. Benim görevim bu gelirleri toplamak ve en iyi şekilde bütçe disiplini içerisinde avans vermeden bu gemiyi, en azından bütçe bacağını

yürütmektir ” şeklinde konuştu.

Tatar, 8 bin metrekarelik Vergi Dairesi binasının 15 Ekim’de temelini atmayı planladıklarını da söyledi ve yeni binayla dairenin fonksiyonlarını da daha iyi yerine getirecek noktaya geleceğine inanç

belirtti.

AZİZ, DESTEK İSTEDİ

TAK Müdürü Perihan Aziz de, ajansın yeni yasasının geçtiğini ve yasaya göre kadroların doldurulması veya ilk aşamada olabilecek terfilerin olması için Dışişleri Bakanlığı’na yetki yazısı yazdıklarını

belirtti.

Bu yetkinin de öncelikle Maliye’den geçtiğini ifade eden Aziz, bu konuda Tatar’dan destek istedi.

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ersoy ve bazı yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmenin ardından Bakan Tatar, ajansı dolaşarak çalışanlarla da kısa sohbetler gerçekleştirdi.