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Eroğlu:Veremeyecek Hesabım Yok.

Eroğlu, bankadaki hesapları ile ilgili olarak söylediklerini yanıtladı.

Eroğlu:Veremeyecek Hesabım Yok.

Eroğlu, bankadaki hesapları ile ilgili olarak söylediklerini yanıtladı.

14 Ekim 2011 Cuma 15:45
Eroğlu:Veremeyecek Hesabım Yok.
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu CTP Milletvekili Sonay Adem’in Cumhuriyet Meclisi’nde bu sabah yaptığı konuşmada bir bankadaki hesapları ile ilgili

olarak söylediklerini yanıtladı. Cumhurbaşkanı Eroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“48 yıldır fiilen çalışıyorum. 20 yıl doktorluk yaptım, 36 yıldır milletvekili, Bakan, Başbakan son olarak da Cumhurbaşkanı olarak hizmet veriyorum.

Aile olarak belirli bir geçmişimiz ve miras durumumuz var.

Söz konusu hesaplarda görülenler benim emeklilik ikramiyemi,  daha önce sattığımız taşınmazlardan elde edilen miktarları, son olarak da 2011 yılı

içinde iki taşınmazın satılmasından sağlanan kaynağı göstermektedir.

Mal bildirim yasası uyarınca verdiğim beyanname esasen birçok bilgiyi içermektedir ve yasal olarak da gelecek yıl devlete yeni bir beyanname vermem

söz konusudur.

Benim veremeyecek hiç bir hesabım yoktur ama sanırım ki veremeyecek hesapları olanlar dikkatleri başka taraflara yönlendirmek için bir çaba

içerisine girmişlerdir”.

Son Güncelleme: 14.10.2011 15:45
Anahtar Kelimeler:
EroğluBankaCtpSonay Adem
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