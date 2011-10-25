Eroğlu:Tedbirler İyi Düşünülerek Alınmalı ve Halka Anlatılmalı

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, sıkıntı ve krizlerin yaşandığı dönemlerde ekonomilerin iyileştirilmesi için tedbirin şart olduğunu, ancak tedbirlerin iyi düşünülerek ve iyi planlanarak alınması ve halka iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugün Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile görüştü.

Eroğlu görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Türkiye’deki birliklerin KKTC’deki birliklerle diyalog içinde olmasının, hem birliklerin gelişmesi bakımından hem de iki ülke insanlarının görüşüp kaynaşması bakımından son derece önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Bizim birliklerimizin özellikle sizin gibi köklü birliklerle dostluklar kurması, bizim birliklerimizin de kökleşmesi bakımından büyük yarar sağlar” dedi.

Kıbrıs Türkleri’nin Türkiye ile olan ilişkilerinin en sıcak noktaya taşınması için özellikle siyasilerin her zaman gayret sarfettiğine işaret eden Eroğlu, diyalog içinde oldukları hükümetlerle bazen anlaşmalar yaparak bazen de konuşarak sorunları aşmaya çalıştıkları belirtti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Karanlık günlerimizde bir tek umut ışığı vardı o da Anavatan’dı ve Anavatan halkıydı. Çok şükür 1974’de buluşmayla birlikte kavuşma da nasip oldu. Bugün artık ayrısı gayrısı olmayan insanlar olarak birlikteliğimiz aynen devam ediyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.

Zorlukların da hayatın bir parçası olduğunu, ancak birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi halinde bu zorlukların rahatlıkla aşılabileceğini kaydeden Eroğlu şöyle devam etti:

“Biz de geçmişte karşılaştığımız zorlukları birlik ve beraberliğimizi devam ettirerek, 1974 Mutlu Barış Harekatı’na ulaştık. 1974 öncesi Rumlara karşı verilen mücadelede Kıbrıs Türkü; bir yumruk gibi olmuştur, bir gün Anavatan’ın geleceği düşüncesiyle o birlik ve beraberliğini can güvenliğinin olmadığı bir oramda devam ettirdi. Birbirimize sırtımızı dayayarak, 1974 Mutlu Barış Harekatı bize nasip oldu.”

1974 sonrasında ekonomik bir mücadele içerisinde girildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Eroğlu, o dönem 570 Dolar olan fert başına düşen gelirin bugün 12 - 13 bin dolara ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, gerek halkın gerekse hükümetlerin her geçen gün daha güzel ve iyi günlere kavuşma heyecanı içinde çalıştığını kaydetti.

Sıkıntıların, krizlerin olduğu zamanlarda ekonominin iyileştirilmesi için tedbirin şart olduğuna vurgu yapan Eroğlu, “Tedbir alındığı zaman mutlaka tepkiyle de karşılaşırsınız, dolayısıyla tedbirleri düşünerek, planlayarak ve halka da en iyi şekilde anlatarak almak lazım” dedi.

Eroğlu, hükümetin içinde bulunulan dönemde bazı tedbirler alma hazırlığı içinde olduğunu ve bu tedbirler alındıkça ekonominin rahatlayacağına inanç belirtti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Sevimçok da konuşmasında, Kıbrıs’ın geçmişini ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sıkıntılar ve kahramanlıkları çok iyi bilen bir kesim olarak KKTC’nin en üst makamını ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Antalya ile KKTC’nin ilişkilerinin çok daha iyi olması gerektiğini kaydeden Sevimçok, bundan sonra bu ilişkilerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan çok daha iyi noktaya ulaşması için çaba sarfedeceklerini söyledi.

Esnaf ve zanaatkarların ülkenin ve ekonominin belkemiği, çimentosu gibi olduğunu kaydeden Sevimçok, “Kıbrıs’ı ülke dışında bir yer olarak görmesek bile KKTC başka bir devlet. Bu devletin tüm dünya tarafından tanınmasından yanayız. Türkiye’nin dış dünyada gerçek dostlara ihtiyacı var. KKTC de gerçek bir dost” dedi.

Sevimçok konuşmasında, birlik ve KKTC’deki faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.