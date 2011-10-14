Eroğlu,pazar günü Çanakkale'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Uluslararası İlişkiler Onursal Doktora” ödülü almak ve konferans vermek üzere Çanakkale’ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin daveti üzerine gerçekleştireceği ziyaret için Pazar akşamı saat 20.35’te KKTC’den ayrılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde “Dünden Bugüne Kıbrıs” konulu bir konferansa katılacak olan Cumhurbaşkanı Eroğlu’na, Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından “Uluslararası İlişkiler Onursal Doktora” unvanı takdim edilecek.

Salı akşamı saat 19.10’da adaya dönmesi beklenen Cumhurbaşkanı Eroğlu’na, Çanakkale ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Göktürk Ötüken eşlik edecek.