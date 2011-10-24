Eroğlu,Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi öğrencileri ile öğretmenlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi öğrencileri ile öğretmenlerini kabul etti.

Heyeti kabulünde konuşan Eroğlu, özürlü çocukların eğitiminin zor olduğunu; sabır ve özveri gerektirdiğini belirterek öğretmenleri kutladı.

Bu çocukların eğitimi için hükümetlerin yasalar yaptığını ancak sadece yasanın yeterli olmadığını, zaman zaman katkı da gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, “bize, hükümetlere düşen görevler neyse yapmak durumundayız” dedi.

ÖYKEN

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Soner Öyken de, merkezleri ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, “bir toplumun kalkınmışlığı, özürlüsüne verdiği değerle ölçülür” sözünü hatırlatarak bunun doğu olduğunu söyledi.

Öyken, 120 milyar TL harcanarak yapılan yeni okul inşaatının tamamlandığını ve yakın bir tarihte açılışını yapacakları ifade ederek Eroğlu’nu açılışa davet etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu da “açılışınıza mutlaka icabet edeceğim” dedi.