Eroğlu'nun serveti KKTC'yi karıştırdı

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin dünkü Genel Kurul toplantısında, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun 2 milyon TL'lik banka hesabının kaynağı konuşuldu. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)

Gazimağusa Milletvekili Sonay Adem, gündem dışı konuşmasında, Eroğlu'nun mevduat hesaplarında 2 milyon TL'nin bulunduğunu iddia ederek, bazı hesap numaralarının yer aldığı "belgeler" dağıttı ve

konuyla ilgili açıklama istedi. Eroğlu'nun 2009'da mal varlığını "bir ev, üç arsa ve bir araba" olarak açıkladığını, ancak gerçeğin böyle olmadığını öne süren Adem, Eroğlu'nun Gazimağusa şubesinde üç,

Lefkoşa şubesinde de iki hesabı olduğunu, hesaplarda toplam 2 milyon 126 bin 185 TL'nin bulunduğunu ileri sürdü. Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu da göreve çağıran Adem, Eroğlu'nun istifa etmesi

gerektiğini savundu.



'İNCELENİR'



İddiaları yanıtlayan KKTC Başbakanı İrsen Küçük, "İddiaların üzerine gidilmesi kaçınılmaz. Belgeler Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından incelenecek" dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu da iddialara yazılı

açıklamayla yanıt verdi ve bankalardakiparasının kaynağı olarak, emeklilik ikramiyesini ve satılan taşınmazları gösterdi. Eroğlu, "Benim veremeyecek hiçbir hesabım yoktur, ama sanırım ki veremeyecek

hesapları olanlar dikkatleri başka taraflara yönlendirmek için bir çaba içerisine girmişlerdir" ifadesini kullandı.