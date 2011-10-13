Eroğlu'nun banka hesabının sızdırılması... Bankaya para cezası ve 7 yıl hapislik

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun bankalarda 2 milyon 126 bin TL mevduatı bulunduğu yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Avukat Barış Mamalı konuyla ilgili Kıbrıs Postası'na çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mamalı, konunun hem siyasi hem de hukuki bakımdan ciddi bir durum olduğunu belirterek, bankaya ya da müşterilerine ait sırları, açıklayan banka mensupları ile diğer görevlilerin suç işlemiş oldukları ve mahkumiyetleri halinde 15 bin TL'ye kadar para cezasına veya yedi yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceklerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun bankalarda 2 milyon 126 bin TL mevduatı bulunduğu yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Avukat Barış Mamalı konuyla ilgili Kıbrıs Postası'na çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mamalı, konunun hem siyasi hem de hukuki bakımdan ciddi bir durum olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'nın “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası” tahtında göreve başlarken Meclis Başkanı’na verilen “Mal Bildirim Beyannamesi”nin incelenmesi, geçmişte başbakan iken sunulan beyannamelere de bakılması bu açıdan çok önemlidir" diye konuştu. Olaya hukuki açıdan bakıldığında ise, sözkonusu banka hesap dökümlerinin elde edilişi hakkında açık bir yasadışılığın olduğuna dikkat çeken Mamalı, KKTC Bankalar Yasası’nın 52. maddesinin ihlalinin söz konusu olduğunu belirtti.

Mamalı, "sözkonusu 52. maddeye göre Sayın Eroğlu’nun banka hesap dökümlerini 3'üncü şahıslara veren banka görevlisi veya görevlileri kimse ağır bir suç işlemiştir ve derhal polis soruşturmasının başlatılarak bu suçu işleyenin ortaya çıkartılması gerekir" dedi. Konunun cezai açıdan ortaya çıkartılmasının özellikle bankanın güvenilirliği ve itibarı açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Avukat Mamalı, KKTC Bankalar Yasası'nın 52'inci maddesine atıfta bulunarak, sıfat ve görevleri dolayısıyla bankaya ya da müşterilerine ait sırları, bu konuda açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan banka mensupları ile diğer görevlilerin suç işlemiş oldukları ve mahkumiyetleri halinde 15.000.000.000-TL. (On Beş Milyar Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya yedi yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceklerini kaydetti.

Avukat Barış Mamalı şunları söyledi: "KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun bir bankada varolan yüklü miktardaki hasaplarının ortaya çıkışı (ki bu hesaplar eğer doğru ise) “Siyasi ve Hukuki” açıdan değerlendirilmelidir. Siyasi açıdan bakıldığında, Sayın Eroğlu’nun bu miktardaki parasının kaynağının ikna edici belgelerle ortaya konması gerekmektedir. Ortada iddia edilen rakam 2 milyon TL gibi çok ciddi bir rakamdır. Bu hesap bilgileri hangi koşulda edinilmiş olursa olsun doğru olması halinde sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda mutlaka açıklama yapması gerekecektir. Ülkenin cumhurbaşkanlığı mevkisini işgal eden kişinin herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde temsil ettiği halka bunu açıklaması keza kendi menfaatine de olacaktır. Aksi taktirde bu konuda aydınlatılmayan kamuoyu açısından kuşkular doğacak ve cumhurbaşkanlığı makamı da bundan zarar görebilecektir.

Özellikle “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası” tahtında göreve başlarken Cumhurbaşkanı tarafından Meclis Başkanı’na verilen “Mal Bildirim Beyannamesi”nin incelenmesi ve geçmişte başbakan iken sunulan beyannamelere de bakılması bu açıdan çok önemlidir. Olaya hukuki açıdan bakılacak olursa, sözkonusu banka hesap dökümlerinin elde edilişi hakkında açık bir yasadışılığın olduğunu söyleyebiliriz. Evrensel hukuk prensipleri içerisinde bazı durumlarda gizlilik ilkesinin olduğu kabul edilmektedir (Avukat-Müvekkil, Doktor-Hasta, Banka-Müşteri gibi). Bu gizlilik ilkesi kimi ülkelerde yazılı mevzuat içerisinde de yer almaktadır.

"BANKANIN GÜVENİLİRLİĞİ VE İTİBARI SÖZ KONUSUDUR" KKTC Bankalar Yasası’nın 52. maddesine bakıldığında, banka görevlileri tarafından herhangi bir kişinin banka hesap bilgilerinin veya dökümlerininin yetkili makamlar dışında ( Örneğin: Mahkeme, savcılık, polis gibi) 3'üncü kişilere verilmesi tamamen yasaklanmış ve bunu ihlal etmek de ağır bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu banka hesap dökümlerinin ilk nazarda hukuk dışı bir yolla elde edildiği görülmektedir.

Çünkü bu hesap dökümleri bir milletvekili tarafından elde edilmiş ve kamuoyuna dağıtılmıştır. Sözkonusu 52. maddeye göre Sayın Eroğlu’nun banka hesap dökümlerini 3'üncü şahıslara veren banka görevlisi veya görevlileri kimse ağır bir suç işlemiştir ve derhal polis soruşturmasının başlatılarak bu suçu işleyenin ortaya çıkartılması gerekir. Ancak bu belgeyi tasarruf eden için yasa herhangi bir suç öngörmemiştir. Her halukarda konunun cezai açıdan da ortaya çıkartılması özellikle bankanın güvenilirliği ve itibarı açısından da çok önemlidir."

KKTC Bankalar Yasası’nın 52. Maddesi: Sırların Saklanması 52. (1) Sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendiklerini, bankaya ya da müşterilerine ait sırları, bu konuda açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan banka mensupları ile diğer görevliler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 15.000.000.000-TL. (On Beş Milyar Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya yedi yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. (2) Bu madde kuralları banka mensupları ile diğer görevlilerin işlerinden ayrılmaları halinde de uygulanır.