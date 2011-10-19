Eroğlu'ndan,Gül,Erdoğan ve Orgeneral Özel'e taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’de gerçekleşen son terör saldırıları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün ortak duyguları, ortak kader ve hissiyatı paylaştığı aynı kültür ve değerlere sahip olduğu ve kopmaz bir parçası olmaktan gurur duyduğu Anavatan Türkiye’den art arda gelen şehit haberlerinin derin bir hiddet ve tarifi olanaksız üzüntülere neden olduğunu belirtti.

Eroğlu, “Tarihinin her döneminde Yüce Milletimizin birlik ve dirliğini, varlık ve bekasını hedef alan düşmanca saldırılar hangi kılık ve kisve altında olursa olsun Ulusumuzun uyanık bilinci, birlik ve dirliği sayesinde hüsrana uğramıştır. Bugün de Anavatan Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde güçlenmesinden, gelişmesinden ve sadece bölgesinde değil farklı Coğrafyalarda da etkinliğinin artmasından rahatsızlık duyan güç odakları ulusumuzun önünü kesmeye yönelik alçakça senaryoları peş peşe uygulamaya koymakta bir iç kavga ortamı oluşması için çalışmaktadırlar” dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, şöyle devam etti:

“Ancak bilinmelidir ki kimlerden ve hangi güç odakları tarafından beslendikleri ve teşvik edildikleri çok iyi bilinen insanlıktan nasibini almamış canilerin vatan görevi yapan askerlerimize, polislerimize ve küçük çocuklar dâhil sivil insanlarımıza yönelttikleri kahpece ve kancıkça saldırılar milletimizin azim ve kararlılığını asla sarsamayacaktır.

Bilinmesini isteriz ki kan istediğimizde kan, can istediğimizde canlarını Kıbrıs Türk halkından esirgemeyen Anadolu insanının terör saldırıları karşısındaki hiddet ve öfkesi, üzüntüsü ve kederi bizlerin de hiddet ve öfkemiz, üzüntü ve kederimizdir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Yüce Meclisi’nin, Hükümeti’nin ve kahraman ordumuzun terör karşısındaki kararlı duruşu nedeniyle paniğe kapılan canilerin elbette ki sonları korkunç olacak, akıttıkları kanlarda boğulacaklardır.

Bu duygularla şahsınızda şehit Mehmetçiklerimize, polislerimize ve masum sivil insanlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diler, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve bütün şehit yakınlarına Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı dilerim.”