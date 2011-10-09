Eroğlu'ndan Erdoğan'a Taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Başbakanı Recep Tayip Erdoğan’a annesinin ölümü nedeniyle hem başsağlığı mesajı gönderdi hem de telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Erdoğan’a gönderdiği mesajda, “Kıymetli anneniz Tenzile Erdoğan Hanımefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına Merhume'ye Allah’tan rahmet diler, size ve ailenize sabır, metanet ve en derin taziyelerimi iletirim” ifadelerini kullandı.