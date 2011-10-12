Eroğlu:''Kıta Sahanlığı Antlaşması Egemenliğe Vurgu''.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’nın “petrol arama izni” olmadığını, sadece kıta sahanlığı anlaşması olduğunu,

ancak bunun Türkiye Cumhuriyeti ile BM’nin merkezi New York’ta imzalanmasının KKTC’nin egemen bir ülke olduğunun ve Türkiye tarafından tanındığının “dünyanın gözüne sokulması” olduğunu

vurguladı.

Eroğlu, anlaşmanın Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisi arasında imzalandığını, yakında Meclis’te görüşüleceğini, bazı partilerin destek vermeyeceğini açıkladığını, bu konuda saygılı

olduğunu ve yorum yapmayacağını ancak siyasi partiler arası diyaloğun önemli olduğunu da vurguladı.

Derviş Eroğlu, Rum Lider Dimitris Hristofyas ile sürdürülen kapsamlı görüşmeler sonrası Hristofyas’ın bazı bölge isimleri verdiğini, ancak harita ve toprak konusunun en son görüşüleceğini belirterek,

kimsenin rahatsız olmamasını istedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, uzun yıllar hizmet ettiği, genel başkanlık ve 34 yıl milletvekilliği yaptığı UBP’nin bu akşam düzenlenen 36. kuruluş yıldönümü kutlamasına katıldı. Eroğlu’na eşi Meral Eroğlu

da eşlik etti.

Eroğlu burada yaptığı konuşmada, partiye nasıl katıldığı ve nasıl bugünlere geldiği konusundaki anılarını anlattı ve kendisini bugünlere taşıyan partililere teşekkür etti.

Eroğlu, bugünlere birlik beraberlik sevgi saygı içerinde vatandaşların desteğiyle geldiğini, bu kadar uzun siyasi yaşanının sırrının da bu olduğunu belirterek, bunun tüm siyasilere örnek olmasını, çünkü sırf

el sıkmak veya sarılmanın olamayacağını bunun gerçek ve içten olması gerektiğini, aksinin ise karşıdaki tarafından anlaşıldığını herkesin bilmesini istedi.

Zor günlerin ve sıkıntıların birlik beraberlik içerisinde atlatılacağını, Anavatan Türkiye’nin desteğinin her zaman KKTC ve halkı ile birlikte olduğunu ifade eden Eroğlu, siyasi yaşamı boyunca gençlere her

zaman Türkiye sevgisi Atatürkçülük sevgi saygı birlik ve berberlik aşıladığını kaydetti.

Eroğlu, ülkede partiler arası diyaloğun önemine vurgu yaparak, iyi diyaloğun Meclis’e giden yasaların geçirilmesinde de iyi bir gelişme yarattığını, yakında Meclis’te önemli bir konu olan Kıta Sahanlığı

Anlaşması’nın görüşüleceğini, ancak bazı partilerin buna ret vereceği kararı aldığını bu konuda da bir yorum yapamayacağını kaydetti.

Eroğlu, anlaşmanın BM’nin merkezi New York’ta kendisi ile Türkiye Başbakanı Erdoğan arasında imzalandığını, kendisinin anlaşmaya Anayasaya uygun olarak imza koyduğunu, zaten anlaşmanın petrol

arama izni değil kıta sahanlığı anlaşması olduğunu ifade ederek, diğer izinlerin hükümetin işi olduğunu söyledi.

Ancak bu anlaşmanın New York’ta imzalanmasının “KKTC’nin egemen bir devlet olduğu ve Türkiye’nin KKTC’yi tanıdığının dünyanın gözüne sokmak” olduğunu belirten Eroğlu, anlaşmanın önemine vurgu

yaptı.

Eroğlu, Kıbrıs müzakerelerini bütün halk adına yürüttüğünü, kendisine oy veren vermeyen tüm vatandaşların hassasiyetlerini göz önünde bulundurduğunu belirterek, Hristofyas’ın görüşme sonrası bazı

bölge isimleri verdiğini, bu konuda Hristofyas’a bunun görüşmeleri menfi şekilde etkileyeceğini söylediğini, ancak toprak ve harita konularının en son görüşüleceği konusunda herkesin rahat olmasını

istedi.

Eroğlu, toprak ve haritanın ancak 4’lü veya5’li görüşmede ele alınmasını BM raporlarına da işlettiklerini belirterek, müzakerelerde o noktaya gelinip gelinemeyeceğinin de görüleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs konusunda tecrübe sahibi olduğunu ve uzun yıllardır halkının haklarını koruduğunu belirterek, halkının kendisine bu akşam verdiği destekle elini daha da

güçlendirdiğini kaydetti.