Eroğlu,Denktaş'ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için bugün öğleden sonra YDÜ Hastanesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Denktaş’ın doktorlarından bilgi aldıktan sonra basına yaptığı kısa açıklamada, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı görebilme ve sohbet edebilme fırsatı da bulduğunu belirterek “

Sayın Denktaş’ı iyileşiyor ve daha sağlıklı olabildiğini görebilmek bizleri bir kez daha umutlandırdı” dedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Denktaş’ın doktorlarını da tebrik ederek “Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına tüm hastane personelini tebrik ediyorum” diye konuştu.