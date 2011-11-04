Eroğlu,Azerbaycan Milli Meclisi Üyesi Güler Ahmedova'yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC’de bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Üyesi Güler Ahmedova’yı kabul etti.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Eroğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, dostluğun pekiştirilmesi için çalıştıklarını belirterek Ahmedova’ya da bu yöndeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ahmedova’nın KKTC’yle yakınen ilgilendiğini ve ülkenin Azerbaycan’daki elçisi gibi çalıştığını ifade eden Eroğlu, kendisine çalışmalarında başarılar diledi ve şahsında Azerbaycan halkının da Kurban

Bayramını kutladı.

Ahmedova da, Eroğlu’nun yürüttüğü müzakereleri yakından takip ettiklerini ve olumlu sonuçlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Türk-Azerbaycan dostluğunun ebedi ve ezeli olduğuna işaret eden Ahmedova, Türk insanının dünyada layık olduğu yere gelmesini arzuladıklarını ve bunun için işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Ahmedova, Eroğlu’na Azerbaycan’a özgü hediyeler de sundu.