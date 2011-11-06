Eroğlu Tebrik Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bayramların halkın bir araya geldiği ve kırgınlıkların ortadan kalktığı günler olduğunu dile getirerek, bu günlerin öneminin idrak edilerek yapılması gerekenlerin yerine

getirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle Eşi Meral Eroğlu ile birlikte tebrik kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10:30’da başlayan tebriğe Meclis Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük, TC Lefkoşa Büyükelçiliği geçici Maslahatgüzarı Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri

Komutanı Korgeneral Adem Huditi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal, 28. Tümen Komutanı Tümgeneral İlhan Talu, 39. Tümen Komutanı Tümgeneral Ömer Paç, 14. Zırhlı Tugay

Komutanı Tuğgeneral Avni Angun, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Soğancı, Polis Genel Müdürü Günay Özan, bazı bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütü kurum ve

kuruluş temsilcileri ile halk katıldı.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, basın aracılığıyla kısa mesajında, bayramların halkın bir araya geldiği ve kırgınlıkların ortadan kalktığı günler olduğunu dile getirerek, bu günlerin öneminin idrak edilerek yapılması gerekenlerin yerine getirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, bütün dünyada barışın ön plana çıkması temennisiyle herkesin bayramını kutladı.