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Eroğlu TC Başbakanı Erdoğan'la görüşecek

Eroğlu bugün saat 15.00’te Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek

Eroğlu TC Başbakanı Erdoğan'la görüşecek

Eroğlu bugün saat 15.00’te Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek

18 Ekim 2011 Salı 08:48
Eroğlu TC Başbakanı Erdoğan'la görüşecek
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Onsekiz Mart Üniversitesi’nin onursal doktora unvanını almak ve konferans vermek üzere gittiği Çanakkale’den Ankara’ya geçti. Cumhurbaşkanı Eroğlu bugün saat 15.00’te

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek.

Pazar akşamı gittiği Çanakkale’de dün Onsekiz Mart Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler dalında onursal doktora alan ve “Dünden bugüne Kıbrıs müzakereleri” konulu konferans veren Cumhurbaşkanı

Eroğlu, şehrin yetkilileriyle bir araya geldi ve bazı tarihi yerleri de gezdi.

Eroğlu, Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’la görüştü; Boğaz ve Çanakkale Garnizon Komutanlığı’nı ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nı da ziyaret etmişti.

Çanakkale’deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Eroğlu, bu sabah Ankara’ya gitti.

Eroğlu, Ankara’da saat 15.00’te Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la Başbakanlık konutunda bir araya gelecek.

Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden Erdoğan’a taziye ziyaretinde bulunacak Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Erdoğan’la görüşmesinde, KKTC-Türkiye ilişkilerinin ve Kıbrıs sorununun çözümü için devam eden müzakerelerin de ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Ankara temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam saat 19.10’da KKTC’ye dönecek.

Son Güncelleme: 18.10.2011 08:48
Anahtar Kelimeler:
EroğluERDOĞANAnkaraGörüşmeçanakkale
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