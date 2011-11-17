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Eroğlu Rum Tarafı Son Fırsatı Değerlendirmeli

Türk tarafının gösterdiği anlayışı göstermesi gerektiğini söyledi

Eroğlu Rum Tarafı Son Fırsatı Değerlendirmeli

Türk tarafının gösterdiği anlayışı göstermesi gerektiğini söyledi

17 Kasım 2011 Perşembe 12:10
Eroğlu Rum Tarafı Son Fırsatı Değerlendirmeli
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugüne kadar pek anlaşmaya yanaşmayan Rum tarafının son fırsatı yeni bir anlayışla değerlendirip, Türk tarafının gösterdiği anlayışı göstermesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC’nin 28’nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak amacıyla adadan bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği heyetini kabul etti.

Eroğlu kabulde, gazileri çarpıştıkları topraklarda yeniden görmenin şeref olduğunu söyledi.

Barış Harekatı’nın ne olduğunu o günleri yaşayanların gayet iyi anladığını kaydeden Eroğlu, mutlu barış harekatının üzerinden 37 yıl geçtiğini, bir nesilin değiştiğini, arkasından yeni bir neslin geldiğini belirtti.

Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bugünlere gelindiğini ve ülkede o günden bu yana çok gelişme meydana geldiğini kaydeden Eroğlu, görevin hala daha devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, devlet kurma memnuniyeti içerisinde olmasına rağmen, bir anlaşma yapma anlayışının da devam ettiğini ve anlaşma olmaması halinde başka sıkıntıların hissedildiğini belirtti.

Görüşmelerin ağır ağır sonuna doğru yaklaşıldığını kaydeden Eroğlu, bir anlaşma olması için iyiniyetle uğraşmalarına rağmen, bugüne kadar ortaya çıkan anlaşma taslaklarının hep Rumlar tarafından reddedildiğini hatırlattı.

Eroğlu “Bu son şansı en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Anlaşma olursa herkes memnun olur. Olmazsa kurduğumuz bir devletimiz var, bu devleti en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Türk tarafının iki bölgeli, iki halka dayalı, eşit statüde iki devletin kuracağı yeni bir ortaklık devleti istediğine vurgu yapan Eroğlu, bugüne kadar anlaşmaya pek yanaşmak istemeyen Rum tarafının son fırsatı yeni bir anlayışla değerlendirip değerlendirmeyeceğinin zamanla görüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, devam eden müzakere sürecine de değinerek, haftada bir gün liderlerin 2 gün de BM temsilcilerinin taraflarla ayrı ayrı görüşmelerde bulunacağını ve New York’a Ocak ayının ikinci yarısında gidileceğini söyledi.

Eroğlu, “Bu çalışmadan sonra anlaşma olur mu olmaz mı onu hep beraber göreceğiz. Biz iyi niyetle müzakereleri sürdürüp anlaşma arayışı içerisindeyiz. Aynı iyiniyeti Rumlar da ortaya koyarsa anlaşabiliriz” dedi.

Eroğlu şöyle devam etti:

“Mizakereler 1977’den beri devam ediyor. Artık bu son görüşme olabilir diye bir düşüncemiz vardır. BM Genel Sekreteri’nin de  sonuç alınmayan müzakereleri devam ettirmekten usandığını bize hissettirmeye başladığını görüyoruz”.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına konuşan Yalova Şubesi Başkanı Durmuş Yiğit, kutlamalara davet edilmenin kendileri için onur olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ı “Yavruvatan” değil “vatan” gördüklerini kaydeden Yiğit, vatan toprağında ağırlanmaktan bahtiyar oldklarını belirtti.

Yiğit konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Eroğlu’na plaket takdim etti.

Son Güncelleme: 17.11.2011 12:10
Anahtar Kelimeler:
EroğluAnlaşmaRum Tarafı
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