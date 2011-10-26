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Eroğlu New York Zirvesi İçin Cuma Günü Adadan Ayrılacak

Üçlü zirveye katılmak amacıyla cuma sabahı saat 09.45’te New York’a hareket edecek

Eroğlu New York Zirvesi İçin Cuma Günü Adadan Ayrılacak

Üçlü zirveye katılmak amacıyla cuma sabahı saat 09.45’te New York’a hareket edecek

26 Ekim 2011 Çarşamba 11:22
Eroğlu New York Zirvesi İçin Cuma Günü Adadan Ayrılacak
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’ta gerçekleştirilecek üçlü Kıbrıs zirvesine katılmak üzere cuma sabahı New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrılacak.

BM Genel Sekreteri Sn. Ban Ki Moon, Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu  ve Rum Yönetimi Lideri Sn. Dimitris Hristofyas arasında New York’ta gerçekleştirilecek üçlü zirve 30 ve 31 Ekim

tarihlerinde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Eroğlu,  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un daveti üzerine, üçlü zirveye katılmak amacıyla cuma sabahı

saat 09.45’te New York’a hareket edecek. 

3 Kasım 2011 Perşembe günü adaya dönmesi beklenen Cumhurbaşkanı Eroğlu’na, New York ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Doç. Dr. Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı

Sözcüsü Osman Ertuğ ve bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik edecek.

Son Güncelleme: 26.10.2011 11:22
Anahtar Kelimeler:
KıbrısNew YorkEroğluZiyaret
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