Eroğlu New York Zirvesi İçin Cuma Günü Adadan Ayrılacak

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’ta gerçekleştirilecek üçlü Kıbrıs zirvesine katılmak üzere cuma sabahı New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrılacak.

BM Genel Sekreteri Sn. Ban Ki Moon, Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi Lideri Sn. Dimitris Hristofyas arasında New York’ta gerçekleştirilecek üçlü zirve 30 ve 31 Ekim

tarihlerinde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Eroğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un daveti üzerine, üçlü zirveye katılmak amacıyla cuma sabahı

saat 09.45’te New York’a hareket edecek.

3 Kasım 2011 Perşembe günü adaya dönmesi beklenen Cumhurbaşkanı Eroğlu’na, New York ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Doç. Dr. Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı

Sözcüsü Osman Ertuğ ve bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik edecek.