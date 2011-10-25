Eroğlu, Mücahit Komutanlar Derneği'ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ne bugün ne de New York’a giderken harita konusunun gündemlerinde olmadığını, ancak Türk tarafının bu konuda “mümkün olduğu kadar az insanın yerinden olması,

verimlilik, gelişme imkanının olup olmaması” gibi bazı kriterleri bulunduğunu bildirdi.

Rum tarafının New York’a nasıl bir senaryoyla geleceğini az çok tahmin ettiklerini, ancak Türk tarafının iyi niyetle ve “ümit vardır” diyerek gideceğini kaydeden Eroğlu, “Bizim tavrımız, bu topraklarda

egemence, özgürce, huzur ve güven içinde, Türkiye’nin garantisinde yaşayabileceğimiz, insanlarımızı perişan etmeyecek bir anlaşma yönünde olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugün, Mücahit Komutanlar Derneği yeni yönetim kurulunu kabul etti.

Eroğlu kabulde, New York toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği görüş alışverişleri ve toplantılar hakkında bilgi verdi. Eroğlu, “Düşüncelerimizi, görüşlerimizi, müzakere masasında bizim tavrımız ve

karşımızdaki temsilcinin tavrına ilişkin bilgi vermeye çalıştık” dedi.

Tarafların karşılıklı talepleri olduğu müzakerelerde Kıbrıs Türk halkının kabul edebileceği, bu topraklarda Türkiye’nin garantisinde yaşayabileceği bir anlaşma arayışı içinde olduklarını kaydeden Eroğlu, şu

şekilde devam etti:

“Ne Rum’un her istediğini vermek, ne de 1974 öncesine dönmek mümkün değil artık, çünkü Mutlu Barış Harekatı’nın üzerinde 37 yıl geçti. Bu süre içinde Kuzey’de bir devlet yapısı ortaya çıktı. Halkımız

gelişmiş, kökleşmiş sosyo - ekonomik bir yapı gerçekleştirdi. Bunları dikkate alarak bir anlaşma arayışı içindeyiz”.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, geçmişi yaşatmayacak bir anlaşmanın temellerini sağlam yapmaya çalıştıklarını belirterek, dün yaşananları göz ardı etmeden ve bugün var olan gerçekleri dikkate alan bir

anlaşma gayreti içinde olduklarını söyledi.

“ÖNÜMÜZÜ GÖRMEK İSTİYORUZ ARTIK”

Müzakere masasında anlaşma ister pozisyonda olan tarafın Türk tarafı olduğuna işaret eden Eroğlu, şöyle devam etti:

“Bizim zaman kaybetmeye ihtiyacımız yok, zamana oynamaya ihtiyacımız yok, çünkü Rum tarafı, AB üyesi, BM üyesi, biz ise hala ambargolar altındayız. Önümüzü görmek istiyoruz artık. Bir anlaşma olsun diye uğraşıyoruz ama anlaşma olacak mı, olmayacak mı? Genel Sekreter’in misyonuyla bir yere varılacak mı, varılmayacak mı? New York zirvesinde bunları görmek istiyoruz. Bu amaçla gidiyoruz. Bütün başlıklarda bazı öneriler yaptık. Bazı adımlar atarak, bir anlaşmanın yolunu açmaya çalışıyoruz. Bu mümkün mü, bunu New York’ta göreceğiz”.

“RUM TARAFI TAVRINI AÇIK VE NET OLARAK ORTAYA KOYMALI”

Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Sadece bizim anlaşma istememizle anlaşma olmaz. Geçmişte birçok anlaşma imkanı ortaya çıkmış, planlar yayınlanmış ve reddeden taraf Rum tarafı olmuştur. Şimdi artık Rum tarafının da açık ve net olarak tavrını ortaya koyması lazım” dedi.

Anlaşma ister gibi gösterip de zamana oynama vaktinin artık geçtiğini kaydeden Eroğlu, Rumlar’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti” varisi olduğu günden beri hep anlaşmamak için müzakere ettiğini ve AB’ye girdikten sonra da anlaşmama oyunlarını oynamaya devam ettiğini söyledi.

“ANLAŞMA OLACAK ŞEKİLDE NEW YORK’A GİDİYORUZ”

Eroğlu, New York’a, anlaşma olacak şekilde gideceklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Projelerimiz, düşüncelerimiz hepsi biliniyor. ‘Eroğlu anlaşma istemez’ demekle bir yere varmak mümkün değildir. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra birçok konuda bazı yakınlaşmalar sağladık. Mülkiyet konusunda açık ve net politikamızı ortaya koyduk. Bunu BM de beğendi. İç güvenlik konusunda, poliste, ekonomi başlığında anlaşma sağladık diyebilirim ama bazı başlıklar var ki bunlarda anlaşma sağlayamadık. Mesela toprak konusunda. Zaten harita ve rakamları en son ele alacağız. Harita, bugün için gündemimizde yoktur. New York’a giderken de harita konusu gündemimizde yoktur, ancak diğer konularda bir mutabakat sağlanır ve son aşama olan 4 - 5’li zirve tarihi belli olursa, o konuyu tartışırız, ancak bugün o noktadan uzak sayılırız”.

Mücahit Komutanlar Derneği Başkanı Gözkamaş Ergüneş de konuşmasında, ziyareti, hem yeni yönetimi tanıtmak hem de New York görüşmesi öncesinde Cumhurbaşkanı Eroğlu’na destek vermek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ergüneş, Kıbrıs konusundaki vazgeçilmezlerini yineleyerek, 1963 öncesine dönmek istemediklerini belirtti.

Ergüneş, muharip dernekler olarak özellikle New York’taki görüşmelerde taviz verilmemesini istediklerini de kaydetti.