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Eroğlu KKTC'ye Döndü

Ahmet Davutoğlu ile de görüşen Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu dün akşam yurda döndü

Eroğlu KKTC'ye Döndü

Ahmet Davutoğlu ile de görüşen Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu dün akşam yurda döndü

04 Kasım 2011 Cuma 10:38
Eroğlu KKTC'ye Döndü
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs sorununa kapsamlı, yaşayabilir çözüm bulmaya yönelik müzakereler çerçevesinde New York’ta yapılan Zirve toplantısının yararlı olduğunu söyledi. Eroğlu Türk tarafının ısrarla üzerinde durduğu takvimleme konusunun da New York Zirvesi’nde kayıt altına alındığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Ocak ayında gerçekleştirilecek beşinci üçlü zirvenin ardından dörtlü ya da beşli konferansın gündeme geleceğini ve Rum Yönetimi’nin AB Dönem Başkanlığını devralmadan önce bir sonuca ulaşılmaya çalışılacağını söyledi.

New York’ta Kıbrıs konusunda yapılan 4. Zirve toplantısının ardından dün İstanbul’da Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile de görüşen Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu dün akşam yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu Ercan Havalimanı’nda Meclis Başkanı Hasan Bozer, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Soğancı, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi ile Cumhurbaşkanlığının bazı üst düzey bürokratları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ercan’da yaptığı açıklamada, New York ve TC Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Eroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un da katılımıyla New York’un Long Island bölgesindeki Manhasset kasabasındaki Greentree çiftliğinde gerçekleşen dördüncü üçlü zirvede Türk tarafının ısrarla üzerinde durduğu  takvimlemenin de bir anlamda kayıt altına alındığını söyledi.

Eroğlu, adada yaşayabilir kalıcı bir anlaşma için gerçekleştirilen üçlü görüşmeden, beşinci üçlü görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısı yine yanı yerde yapılması kararının çıkmasının olumlu olduğunu belirtti.

İki günlük zirvenin MB Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un açılış konuşmasıyla başladığını, bunu tarafların konuşmaları izlediğini daha sonra görüşmeden ayrılan Genel Sekreter’in Zirve toplantısının kapanışına yeniden katıldığını hatırlattı.

Eroğlu, New York’taki üçlü görüşmede zaman limitinin ortaya konduğunu bunun da Türk tarafının isteği olduğuna işaret ederek, Ocak ayındaki beşinci üçlü görüşmenin sonucuna göre, yine aynı yerde çoklu (dört veya beşli)  uluslararası konferans yapma yönüne gidilmesinin söz konusu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum Yönetimi’nin, 2012’nin ikinci yarısında Avrupa Birliği dönem başkanı olmadan anlaşmaya varılması ve bunun referanduma sunulmasının belirli bir takvimi zorladığını, bunun da  Kıbrıs Türk tarafının görüşmeden istediğini (zamanlamanın  yapılması bağlamında) aldığı anlamanı geldiğini kaydetti.

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞME

Eroğlu, New York dönüşünde Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İstanbul’da yaptıkları görüşmede, New York zirvesini değerlendirerek görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, KKTC olarak masaya koydukları görüşlerin Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Hükümeti tarafından da desteklendiğini görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile yapılan görüşmede, Rum Yönetimi ve İsrail arasında yapılan 4 anlaşmaya değindiklerini, bilgi aldığını anlatan Eroğlu, bu anlaşmalarla ilgili detaylı inceleme yaptıktan sonra gerekli açıklama ve değerlendirmesini kamuoyuyla paylayacağını kaydetti.

BEŞİNCİ ÜÇLÜ GÖRÜŞME OCAK AYININ İKİNCİ YARISINDA

Eroğlu, Ocak aynının ikinci yarınında gerçekleşecek beşinci üçlü görüşmede ulaşılacak aşamaya göre,  yapılması düşünülen çoklu  (dörtlü veya beşli) uluslararası konferansa Türkiye ve Yunanistan’ın ve istemesi halinde garantör ülke olarak İngiltere ve Kıbrıs’taki liderlerin görüşme masasındaki statürleriyle katılacağını söyledi.

ADA’DAK,İ GÖRÜŞMELER BAYRAMDAN SONRA BAŞLAYACAK

Eroğlu, beşinci üçlü görüşme öncesi adada yapılacak ikili görüşmelerin bayramdan sonra başlayacağını ifade ederek, yeni görüşme sürecinde sabahtan öğleye kadar Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas ile kendisinin görüşeceğini öğleden sonra ise BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer veya diğer BM yetkililerinin yapacağı  mekik diplomasisi yönteminin kullanılacağını belirtti.

Eroğlu,  tarafların görüşlerinin yakınlaştırılması hedefiyle böyle bir yöntemin  belirlendiğini ifade etti.

TOPRAK KONUSU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas’ın mülkiyet konusu görüşmek için ne kadar toprak alacağını bilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını çünkü toprak konusunun en son aşamada gündeme alınacağının BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un raporunda da yer aldığını hatırlattı. . Rumlar’ın bunu bilmesine rağmen toprak konusunu gündeme getirerek görüşmeleri çıkmaza sokmaya çalıştığını ifade eden Eroğlu, karşılıklı suçlamalardan vazgeçilmesi gerektiğini de ifade etti.

Son Güncelleme: 04.11.2011 10:38
Anahtar Kelimeler:
New YorkEroğluKktcMüzakereDavutoğlu
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