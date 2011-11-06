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Eroğlu: Kıbrıs'ta Bir Anlaşma Daha Da Koşul Haline Geldi

Toprak konusunun 4’lü veya 5’li Zirve tarihinin belirlenmesinin ardından ele alınmaya başlanacağını yineledi

Eroğlu: Kıbrıs'ta Bir Anlaşma Daha Da Koşul Haline Geldi

Toprak konusunun 4’lü veya 5’li Zirve tarihinin belirlenmesinin ardından ele alınmaya başlanacağını yineledi

06 Kasım 2011 Pazar 13:41
Eroğlu: Kıbrıs'ta Bir Anlaşma Daha Da Koşul Haline Geldi
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “ateş çemberi” diye nitelediği Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Rum tarafının tavrı nedeniyle Kıbrıs’ta bir anlaşmanın daha da koşul haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki Bayram tebriği öncesinde basına konuşan Cumhurbaşkanı Eroğlu, müzakerelerde artık sona doğru gelindiğini, Doğu Akdeniz’deki ateş çemberi ve Rum tarafının tavrı nedeniyle

Kıbrıs’ta bir anlaşmanın daha da koşul haline geldiğini söyledi.

Rum tarafının son günlerde “toprak olmadan mülkiyet görüşülmez” şeklinde bir slogan ortaya atmaya çalıştığını kaydeden Eroğlu, ancak kendisinin Cenevre görüşmesinde harita ve rakamlar konusunun

müzakerelerin son safhasında ele alınacağını Birleşmiş Milletler raporuna geçirerek dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, toprak konusunun 4’lü veya 5’li Zirve tarihinin belirlenmesinin ardından ele alınmaya başlanacağını yineledi.

Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetli olarak bir anlaşmaya varmak için çaba sarf ettiğini, yeni öneriler sunarak tıkanıklığın önünü açmaya çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı, Rum tarafının da aynı çaba içerisine girmesi halinde sorunun çözülebileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, kendisinin  halkın arzu ettiği bir anlaşmaya varmak için uğraştığını vurgulayarak,  halkının tatmin olmayacağı bir anlaşmanın Kıbrıs Türküne hayrı olmayacağı düşüncesiyle kabul etmeyeceğini ifade etti.

Son Güncelleme: 06.11.2011 13:41
Anahtar Kelimeler:
EroğluAnlaşmaMüzakereToprakZirve
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