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Eroğlu: İnşallah Bu Son Olur

Eroğlu,tuğgeneral Hasan Doğan ve Çanakkale belediye başkanını ziyaret etti

Eroğlu: İnşallah Bu Son Olur

Eroğlu,tuğgeneral Hasan Doğan ve Çanakkale belediye başkanını ziyaret etti

17 Ekim 2011 Pazartesi 13:20
Eroğlu: İnşallah Bu Son Olur
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ekim ayı sonunda New York’ta yapılacak 3’lü toplantıya işaret ederek, “İnşallah bu son olur, biz Türk tarafı olarak elimizden geleni yapıyoruz ama aynı çabayı henüz karşı

taraftan göremedik” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, 18 Mart Üniversitesi’nin davetlisi olarak gittiği Çanakkale’de temaslarda bulunuyor.

18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof Dr Sedat Laçiner’in daveti üzerine Çanakkale’ye giden Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bu sabah başladığı temasları kapsamında ilk ziyaretini Çanakkale Valisi Güngör

Azim Tuna’ya gerçekleştirdi.

Eroğlu, Valilik ziyaretinin ardından Boğaz ve Çanakkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Doğan ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ı ziyaret etti.

Çanakkale Valilik Sarayı’nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Eroğlu, burada Valilik özel defterini imzaladı ve Vali Tuna ile görüştü.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, görüşme öncesinde basının sorularını yanıtlarken yaptığı konuşmada, “şehitler diyarı Çanakkale’de” bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Çanakkale, her Türk’ün kalbinde müstesna bir yere sahiptir” diyen Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda verilen mücadele ile gurur duyduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün hep Türklük inancı içinde mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugüne kadar verilen varolma mücadelelerinde de hep Anavatan’ından destek gördüğünü söyledi.

Konuşmasında müzakere sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Eroğlu, Ekim ayı sonunda New York’ta yapılacak 3’lü toplantıya işaret ederek, “İnşallah bu son olur, biz Türk tarafı olarak elimizden geleni

yapıyoruz ama aynı çabayı henüz karşı taraftan göremedik” ifadelerini kullandı.

Sorulan bir soru üzerine Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Eroğlu, bu çalışmaların müzakere sürecine zarar verdiğini, bu tehlikeyi de

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’a müzakere masasında bildirdiğini söyledi.

Hristofyas’ın ise bu uyarıları tehdit olarak algıladığını ve çalışmaları sürdürme kararı aldığını anımsatan Eroğlu, Kıbrıs Türk tarafı olarak buna karşılık Anavatan Türkiye ile Kıta Sahanlığı Sınırlandırma

Anlaşması’nı imzalayarak, aynı bölgede sismik araştırmaların önünü açtıklarını anlattı.

KOMUTANLIK VE BELEDİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Çanakkale temasları çerçevesinde Boğaz ve Çanakkale Garnizon Komutanlığı’nı da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu burada askeri törenle karşılandı. Boğaz ve Çanakkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Doğan’ın makamında gerçekleştirilen görüşmede basına açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Eroğlu daha sonra Çanakkale Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile görüştü.

Son Güncelleme: 17.10.2011 13:20
Anahtar Kelimeler:
EroğluÜNİVERSİTEçanakkaleKomutanVali
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