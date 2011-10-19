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Eroğlu ile Erdoğan görüştü...

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’taki üçlü zirve arifesinde görüşme süreciyle ilgili olarak TC...

Eroğlu ile Erdoğan görüştü...

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’taki üçlü zirve arifesinde görüşme süreciyle ilgili olarak TC...

19 Ekim 2011 Çarşamba 07:39
Eroğlu ile Erdoğan görüştü...
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’taki üçlü zirve arifesinde görüşme süreciyle ilgili olarak TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğunu bildirerek, bunun yararlı olduğunu söyledi. Türkiye’deki temaslarını tamamlayarak bu akşam KKTC’ye dönen Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ercan Havaalanı’nda basına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’taki üçlü zirve arifesinde görüşme süreciyle ilgili olarak TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğunu bildirerek, bunun yararlı olduğunu söyledi. Eroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un, 30 - 31 Ekim tarihlerinde New York yakınlarında yapılacak üçlü zirvenin ilk gününün açılışında hazır bulunacağını, ertesi gün de kapanışa geleceğini belirterek, böylece BM Genel Sekreteri’nin iki yarım gününü zirveye ayırmış olacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türkiye’deki temaslarını tamamlayarak bu akşam KKTC’ye döndü.

Onsekiz Mart Üniversitesi’nin onursal doktora unvanını almak ve konferans vermek üzere Çanakkale’ye giden Cumhurbaşkanı Eroğlu, Çanakkale ziyaretinin ardından bugün Ankara’ya geçerek Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu Ercan Havaalanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy ile Cumhurbaşkanlığı’nın bazı üst düzey yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ercan Havaalanı’nda basına yaptığı açıklamada, fahri doktora unvanı almak ve konferans vermek için 18 Mart Üniversitesi’nin daveti üzerine Çanakkale’ye gittiğini söyledi. Eroğlu, Çanakkale’ye geç saatte ulaşmalarına karşın bölge valisi, belediye başkanı ve üniversite rektörü tarafından karşılandığını anlatarak, ertesi gün Fahri Doktora Payesi törenine katıldığını belirtti. Fahri doktora payesini aldıktan sonra Kıbrıs müzakerelerinin dünü, bugünü, gelinen nokta ve olabilecekler hakkında konferans verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Eroğlu, bunu, “2011 - 2012 Eğitim Dönemi’nde öğrencilere yönelik bir ilk ders olarak” değerlendirdi. Eroğlu, temasları çerçevesinde Çanakkale Savaşları’nın geçtiği bölgeyi gezdiğini, 51’inci Alay Şehitliği’ni ziyaret ettiğini belirterek, aynı akşam Çanakkale Valisi’nin onuruna verdiği akşam yemeğine katıldığını söyledi.

EROĞLU ANKARA’DA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ KKTC’ye dönmek amacıyla Ankara’ya geldiğini, burada daha önce ameliyat olduğu hastanede ayrıntılı bir sağlık kontrolünden geçtiğini, kalp yönünden herhangi bir sıkıntının bulunmadığının tespit edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugün birlikte öğle yemeği yemeleri planlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gribal enfeksiyon nedeniyle İstanbul’dan ayrılamaması nedeniyle kendisiyle telefonla konuştuğunu kaydetti. Eroğlu, bugün saat 15.00’de ise Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile TC Başbakanlık Konutu’nda görüştüklerini belirterek, Gül ile telefonda, Erdoğan ile yüz yüze yaptıkları görüşmelerde, Kıbrıs müzakereleri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

“YARARLI OLDU” Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’taki üçlü zirve arifesinde görüşme süreciyle ilgili olarak Gül ve Erdoğan ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının yararlı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Cenevre’de bulunun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un da dün akşam kendisini telefonla arayarak 30 - 31 Ekim tarihlerinde New York yakınlarında yapılacak üçlü zirvenin şekliyle ilgili olarak bilgi verdiğini anlattı. Eroğlu, Ban’ın ilk gün açılışta hazır bulunacağını, ertesi gün de kapanışa geleceğini belirterek, böylece BM Genel Sekreteri’nin iki yarım gününü zirveye ayırmış olacağını belirtti.

Son Güncelleme: 19.10.2011 07:39
Anahtar Kelimeler:
KıbrısTürkiyeDervişEroğluBAŞBAKANERDOĞAN
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