Eroğlu Downer Görüşmesi

New York üçlü zirvesine geri sayım başlamışken Cumhurbaşkanlığı’nda da yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel

Danışmanı Alexander Downer ile görüştü.



Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Lisa Buttenheim da görüşmede hazır bulundu.



Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrılırken yaptığı açıklamada Downer, Eroğlu ile müzakerelerdeki ilerlemeyi görüştüklerini söyledi.



Müzakere sürecinde sağlanan ilerleme detaylı olarak ay sonu yapılacak üçlü New York zirvesinde masaya yatırılacak.



Eroğlu ve Hristofyas’ın üçlü zirve öncesi bugün yapacakları son görüşmeye ilişkin olarak ise Downer, liderlerin Çarşamba günü yapılan bir önceki görüşmede kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.



Liderlerin gündeminde ağırlıklı olarak Yönetim ve Güç Paylaşımı’nın olacağını ifade eden BM Kıbrıs Özel Danışmanı, Mülkiyet ve AB Konuları’nın da gündeme geleceğini söyledi.



Alexander Downer 30-31 Ekim’de yapılacak üçlü zirveden bir gün önce BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile bir araya gelerek liderlerin yoğunlaştırılmış süreçte vardıkları noktayı görüşecek.