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Eroğlu-Davutoğlu Görüşmesi

Eroğlu: İnşallah New York'ta Noktayı Koyacağız

Eroğlu-Davutoğlu Görüşmesi

Eroğlu: İnşallah New York'ta Noktayı Koyacağız

03 Kasım 2011 Perşembe 21:34
Eroğlu-Davutoğlu Görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York'taki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin, ''Çözüm arayışlarımızı sürdürdük. Kıbrıs'ta devam edeceğiz. İnşallah New York'ta da noktayı koyacağız diye düşünüyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu ile TC Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Çırağan Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Derviş Eroğlu, Türkiye Dışişleri ile zaman zaman ortaya koydukları önerilerde istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, görüşmelerinde Davutoğlu'na bilgi aktardığını söyledi.

New York'ta anlaşmaya yönelik önerileri masaya koymaya çalıştıklarını belirten Eroğlu, ''Amacımız, artık 43 yıldan beri devam eden bu müzakerelerin bir olumlu sonuçla sonuçlanması ve Kıbrıs'ta yaşayabilir, kalıcı bir anlaşmanın ortaya çıkması'' diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a da bunun için üçlü zirveyi önerdiklerini kaydeden Eroğlu, bunun dördüncüsünün 30-31 Ekim'de yapıldığını, beşinci zirvenin ise ocak ayında gerçekleşeceğini aktardı.

Ban Ki-mun'un zirve sonundaki ifadelerine dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

''Artık 'son oyun' ifadesi kullanıldığına göre ve bizim de bu konuda ısrarımız Cenevre görüşmelerinden beri devam ettiğine göre, bizim bu sonuçtan memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz artık müzakerelerin sonsuza dek devam edemeyeceğini, bunun bir sonu olması gerektiğini, özellikle Greentree toplantısında da bunun artık gerektiğini ortaya koyduk. Sayın Genel Sekreterin de ifade ettiği gibi, ocakta yapılacak zirve ve bu zirveden sonra dörtlü, beşli, garantörlerin ve iki tarafın katılacağı toplantılarda son noktayı koyma düşüncesindeyiz. Mümkün olup olmayacağı, ocak ayına kadar yapacağımız görüşmeler ve ocak ayında tekrar bir araya gelip yapacağımız görüşmeyle ortaya çıkacak. Biz iyi niyetli görüşmeleri sürdürüyoruz. Her toplantıda yapıcı önerileri ortaya koyarak, bazı konuların açılması, sonuç alıcı noktaya gelmesi, ilerleme yolunun açılmasıyla iyi bir noktaya taşımak için uğraş veriyoruz.''

Cumhurbaşkanı Eroğlu, New York'ta Ban Ki-mun'un da benimsediği öneriler sunduklarını belirterek, ''Çözüm arayışlarımızı sürdürdük. Kıbrıs'ta devam edeceğiz. İnşallah New York'ta da noktayı koyacağız diye düşünüyoruz'' dedi.

TC DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU

TC Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un himayesinde, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun 31 Ekim'de üçlü bir zirve gerçekleştirdiklerini anımsatarak, Eroğlu ile yaptıkları görüşmede bu zirveyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

New York'ta yapılan görüşmelerin, Kıbrıs müzakerelerinin son aşamasına gelindiği bir dönemde son derece kritik bir öneme sahip olduğunu kaydeden Davutoğlu, ekim ayında adada yoğunlaştırılmış görüşmelerin yapıldığına, ekim ayı sonunda da bu görüşmelerin sonucunda tarafların New York'ta yüz yüze temaslarda bulunduğuna işaret etti.

Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Her şeyden önce şu gerçekten ümit verici bir gelişmedir ki, Sayın Genel Sekreter önümüzdeki Ocak ayında tarafları tekrar çağıracağını ifade etti. Bunu da 'end game' olarak tanımladı. Biz Türkiye ve KKTC olarak zaten bu müzakerelerin artık nihai bir aşamaya gelmesini ve barış iradesinin taraflarca gösterilmesini, bir an önce nihai aşamada bütün konuları kapsayan müzakerelere geçilmesini ve daha önce olduğu gibi geniş katılımlı bir konferansla bu nihai aşamanın çok taraflı bir şekilde sonlandırılmasını düşünüyorduk. Bu konuda ısrarlı olduk. Türk tarafı New York'ta son derece ön alıcı bir tavır sergiledi. Gerek müzakere yöntemiyle ilgili -ki mekik diplomasisi yapılması teklifiyle New York'a gidildi, bir anlamda netice alıcı bir yöntemin benimsenmesinde Türk tarafı olmuş oldu- gerekse yönetim ve yetki paylaşımı, mülkiyet ve diğer konularla ilgili Türk tarafının önerileri görüşmelerin önünü açan etkiler yaptı.''

Yapıcı tutumundan dolayı Eroğlu'nu ve müzakere heyetini kutlayan Davutoğlu, Türkiye'nin ve KKTC'nin 2004'te olduğu gibi kalıcı barış yönündeki iradesinin son derece sağlam olduğunu vurguladı.

Adadaki barışı, sadece ada için değil, bütün Doğu Akdeniz'e yayılacak bir barışın parçası olarak değerlendirdiklerini ifade eden Davutoğlu, ''Ümit ederiz ki Kıbrıs Rum Yönetimi de bu barış perspektifiyle müzakere sürecine yaklaşır ve bir an önce özlediğimiz barışın gerçekleşmesi imkanı hasıl olur ve bu suretle de Doğu Akdeniz'e barış, huzur ve istikrar gelmiş olur. Biz artık bu müzakerelerin karşılıklı taktiklerle zamana oynamak suretiyle değil, bir an önce stratejik bir barışın gerçekleştirilmesi perspektifiyle yürütülmesine önem veriyoruz'' diye konuştu.

Davutoğlu, bu müzakerelerin, daha ileri aşamaya geçilmesine zemin hazırlamasını umduklarını, buna müteakiben Türkiye ve Yunanistan öncelikli olmak üzere garantör devletlerin ve iki tarafın katılacağı bir toplantı yapılarak, müzakerelerin neticelendirilmesini ümit ettiğini kaydetti.

TC Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ''Her zaman söylediğimiz gibi, Sayın Başbakanımızın da vurguladığı gibi 31 Haziran 2012'ye kadar Kıbrıs'ta barış görüşmeleri birleşmiş bir Kıbrıs devleti ile neticelenir ve yeni Kıbrıs devleti AB dönem başkanlığını üstlenir, bizim hedefimiz budur'' dedi.

Ahmet Davutoğlu, bunun olmaması halinde büyük bir fırsatın kaçırılmış olacağını ifade etti.

Nihai aşamaya gelen görüşmelerin olumlu bir şekilde neticelenmesini ümit ettiklerini dile getiren Davutoğlu, Türkiye olarak her zaman barışın, istikrarın yanında olacaklarını ve KKTC'ye, Eroğlu ve ekibine destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 03.11.2011 21:34
Anahtar Kelimeler:
New YorkEroğluDavutoğlu
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