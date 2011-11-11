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Eroğlu Çamsev Heyetini Kabul Etti

Kabulde Çamlıbel bölgesindeki bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de hazır bulundu

Eroğlu Çamsev Heyetini Kabul Etti

Kabulde Çamlıbel bölgesindeki bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de hazır bulundu

11 Kasım 2011 Cuma 14:35
Eroğlu Çamsev Heyetini Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Adıgüzel Akdeniz başkanlığındaki Çamlıbel Bucağını Kalkındırma Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği (ÇAMSEV) heyetini kabul etti.

Kabulde Çamlıbel bölgesindeki bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de hazır bulundu.

ÇAMSEV Başkanı Adıgüzel Akdeniz yaptığı konuşmada, yoğun programı ve görüşme trafiğine rağmen kendilerini kabul etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Eroğlu’na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Kıbrıs konusunda barış adına gösterdiği çaba ve performansı heyecanla takip ettiklerini ifade eden Akdeniz, Eroğlu’na destek belirterek çabalarının başarıya ulaşması dileğinde bulundu.

Akdeniz, görüşmede, Cumhurbaşkanı Eroğlu’na amaçlarını ve bölge sorunlarını aktararak destek isteyeceklerini de söyledi.

CUMHURBAŞKANI EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise yaptığı konuşmada, ÇAMSEV Başkanı Adıgüzel Akdeniz ve diğer yetkilileri kutlayarak, bu tür örgütlenmelerin bölgenin daha güzel hale getirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çamlıbel halkının geçmişte de bazı konularda etkinlik ve direnişleri olduğuna, şimdilerde ise bölgenin değerlerini geliştirme ve yaşatma adına “Biz buraya sahip çıkıyoruz” diyerek örgütlenildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Eroğlu, bölge sorunlarının giderilmesi adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Eroğlu, müzakere sürecinde kendisine verdikleri destek nedeniyle ÇAMSEV ve diğer sivil toplum örgütü temsilcilerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Son Güncelleme: 11.11.2011 14:35
Anahtar Kelimeler:
EroğluHeyetçamsev
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