Eroğlu-Barroso Görüşmesi Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun, bugün Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile yaptığı görüşme tamamlandı.

Avrupa Komisyonu (Berlaymont) binasında yer alan görüşme, Belçika saatiyle 10:00’da başladı ve 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun, Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso ile görüşmesi, Kıbrıs Türk tarafının, New York’ta gerçekleştirilen zirve ile ilgili görüşlerini aktarması bakımından önem arz ediyor.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Eroğlu’na Özel Temsilcisi Kudret Özersay, İkinci Sekreter Güneş Onar, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Erhan Erçin ve KKTC Brüksel Temsilcisi Ahmet Erdengiz eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Barroso ile görüşmesinin ardından Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle ile görüşecek. Görüşme, Belçika saati ile 11:30’da başlayacak.