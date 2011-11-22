Eroğlu Avrupa Komisyonu ve Parlementosunda Temaslarda Bulunacak

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugün Avrupa Parlamentosu Başkanı Jose Mannuel Barroso ve bazı üst düzey Avrupa Birliği yerkilileri ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Avrupa Komisyonu (Berlaymont) binasında Barroso ile görüşmesinden sonra Avrupa Komisyonunun Genişlemeden sorumlu üyesi Stephan Füle ile bir araya gelecek. Eroğlu Barroso görüşmesi saat 11.00’de (KKTC) başlayacak.

Avrupa Parlamentosu’nda en çok ikinci sandalyeye sahip Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’nun (S&D) Başkanı Martin Schults ile de görüşecek olan Eroğlu bazı yabancı gazetecilerle de bir araya gelecek.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Eroğlu’na, Özel Temsilcisi Kudret Özersay, İkinci Sekreter Güneş Onar ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Erhan Erçin eşlik ediyor.

Eroğlu’nun 23 Kasım Çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor.