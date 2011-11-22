Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Eroğlu Avrupa Komisyonu ve Parlementosunda Temaslarda Bulunacak

Eroğlu’nun 23 Kasım Çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor

Eroğlu Avrupa Komisyonu ve Parlementosunda Temaslarda Bulunacak

Eroğlu’nun 23 Kasım Çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor

22 Kasım 2011 Salı 10:35
Eroğlu Avrupa Komisyonu ve Parlementosunda Temaslarda Bulunacak
banner238

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugün Avrupa Parlamentosu Başkanı Jose Mannuel Barroso ve bazı üst düzey Avrupa Birliği yerkilileri ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Avrupa Komisyonu (Berlaymont) binasında Barroso ile görüşmesinden sonra Avrupa Komisyonunun Genişlemeden sorumlu üyesi Stephan Füle ile bir araya gelecek. Eroğlu Barroso görüşmesi saat 11.00’de (KKTC) başlayacak.

Avrupa Parlamentosu’nda en çok ikinci sandalyeye sahip Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’nun (S&D) Başkanı Martin Schults ile de görüşecek olan Eroğlu bazı yabancı gazetecilerle de bir araya gelecek.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Eroğlu’na, Özel Temsilcisi Kudret Özersay, İkinci Sekreter Güneş Onar ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Erhan Erçin eşlik ediyor.

Eroğlu’nun 23 Kasım Çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 22.11.2011 10:35
Anahtar Kelimeler:
EroğluBarrosoAvrupa Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim