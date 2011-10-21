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Eroğlu: Anlaşmazlıkları Zirvede Aşmayı Umuyoruz

Eroğlu, Bugün, müzakere tekniği açısından gayet olumlu geçti

Eroğlu: Anlaşmazlıkları Zirvede Aşmayı Umuyoruz

Eroğlu, Bugün, müzakere tekniği açısından gayet olumlu geçti

21 Ekim 2011 Cuma 17:25
Eroğlu: Anlaşmazlıkları Zirvede Aşmayı Umuyoruz
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs müzakerelerinde ana konulardaki anlaşmazlıkları New York’taki zirvede aşmayı ümit ettiğini söyledi.

Bir anlaşma olabileceği yönündeki ümidini hala taşıdığına işaret eden Eroğlu, “Ama şunu bilmek gerekir ki, Kıbrıs Türk halkının memnun olacağı, gönül rahatlığıyla referandumda oy verebileceği bir

anlaşma arayışı içindeyiz. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas ile gerçekleştirdiği görüşmeden dönüşte yaptığı açıklamada, New York zirvesi öncesinde son kez bir araya

geldiği Rum liderle bugün, önceki toplantıya göre daha verimli, daha tartışmalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk tarafının müzakere masasına bazı yeni öneriler sunarak iyi niyetini ve samimi anlaşma arzusunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Eroğlu, bu öneriler üzerinde bazı tartışmalar olduğunu ve

Rum tarafının daha önce dile getirdiği görüşlerini yinelediğini belirtti.

Eroğlu, “Bugün, müzakere tekniği açısından gayet olumlu geçti. Artık bundan sonraki müzakereler New York’ta sonuç almak için devam edecek” dedi.

NEW YORK ZİRVESİ

Rum liderle New York yakınlarındaki Long Island’da gerçekleştirecekleri 2 günlük toplantıya BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un da katılacağına dikkat çeken Eroğlu, Ban’ın ilk gün sabah, ikinci gün de

öğleden sonra toplantıya başkanlık edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’daki toplantıya ilişkin beklentilerine ilişkin soruya karşılık da, “Bir ümitle, bir anlaşma olacağı inancıyla New York’a gidiyoruz” dedi.

Eroğlu, şöyle devam etti:

“Burada bazı yakınlaşmalar sağladık. Ana konularda hala bazı anlaşmazlıklar vardır. Ümit ederim, New York zirvesinde bu ana konulardaki anlaşmazlıkları da aşar ve Kıbrıs Türk halkının kabul edebileceği

bir anlaşmaya varırız.”

Bir anlaşma olabileceği yönündeki ümidini hala koruduğunu söyleyen Eroğlu, “Ama şunu bilmek gerekir ki, Kıbrıs Türk halkının memnun olacağı, gönül rahatlığıyla referandumda oy verebileceği bir

anlaşma arayışı içindeyiz. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor” dedi.

Son Güncelleme: 21.10.2011 17:25
Anahtar Kelimeler:
EroğluAnlaşmaMüzakereZirve
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