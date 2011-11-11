Eroğlu AK Parti Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin çok önemli mesafeler kat ettiğine işaret ederek, “Bu gelişmeler bizi mutlu eden ve takdir ettiğimiz olaydır. Türkiye ne kadar güçlü

olursa, Kıbrıs Türk halkı o kadar rahat eder; kendini o kadar güçlü ve sağlam hisseder. Türkiye’nin güçlü olması, ekonomik olarak dünya devletleri arasında ilk 20’nin içerisine girmesi bizi hep onurlandıran ve gururlandıran olaylardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, UBP’nin daveti üzerine KKTC’ye gelen Hüseyin Akyol başkanlığındaki AK Parti Ordu İli heyetini kabul ederek bir süre görüştü. Ziyarette UBP’den de bir heyet de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Eroğlu kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti’yle gerek Başbakan olduğu dönemde, gerekse muhalefetteyken diyalog içinde olduğunu, şimdi ise Cumhurbaşkanlığı makamında bu diyaloğun devam ettiğini belirten Eroğlu, Türkiye’deki iktidar partileri ile KKTC’deki iktidar partisinin diyalog içinde olmasından daha doğal bir şey olamayacağını söyledi.

Çok güçlü bir parti olan AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin çok önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayan Eroğlu, “Bu gelişmeler bizi mutlu eder ve takdirle karşılıyoruz. Türkiye ne kadar güçlü olursa, Kıbrıs Türk halkı o kadar rahat eder. Kendini o kadar güçlü ve sağlam hisseder. Türkiye’nin güçlü olması, ekonomik olarak dünya devletleri arasında ilk 20’nin içerisine girmesi, bizi hep onurlandıran ve gururlandıran olaylardır” dedi.

Bu nedenle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün şahsında bütün AK Partilileri kutlamak istediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatan’daki kardeşlerimizi her zaman muhabbetle karşılamış ve sevmiş insanlarız. Çünkü Anavatansız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin olamayacağını, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin bugünkü gibi parlak olamayacağını bilenlerdeniz. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına Türkiye’deki bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Biz onlarla güçlüyüz, onlarla yarınlarımıza umutla bakmaktayız” şeklinde konuştu.

Zaman zaman değişik sesler olabileceğini, bunların “gelip geçici sesler” olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kıbrıs Türk halkı Türkiye’yi Anavatan bilen, Anavatan’daki kardeşlerinin her zaman yanı başında olduğunu hisseden bir halktır. Ben her zaman ‘çok şükür ki Anavatanımız vardır’ derim. Anavatanımız olmamış olsaydı bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkü’nden bahsetmek mümkün olmayacaktı. Bu nedenle bir kez daha Türkiye’deki kardeşlerimize ve hükümet edenlere Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum…”

HÜSEYİN AKYOL

AK Parti Ordu İl Başkanı Hüseyin Akyol ise, kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Eroğlu’na teşekkür etti.

KKTC’ye geldiklerinden bu yana çok yakın ilgi gördüklerini ifade eden Akyol, Kıbrıs Türk halkının kendileri için çok önemli olduğunu, hiç bir zaman Kıbrıs Türk halkını kendilerinden ayrı görmediklerini söyledi.

Başbakan Erdoğan liderliğindeki AK parti iktidarı döneminde Türkiye’nin geleceğine yönelik büyük mesafeler kat edildiğini, kendilerinin de bulundukları bölgede bu siyasi hareketi başarılı kılmak için uğraş verdiklerini ifade eden Akyol, “Elde edilen bu başarının hem daha güçlü Türkiye, hem de daha güçlü KKTC için önemli olduğunu düşünüyoruz”

UBP yetkililerine de gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akyol, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu Ordu’ya davet etti.