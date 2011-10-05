EROĞLU: “AB VE ABD RUMLARI ŞIMARTIYOR”.

“MÜDAHALE OLURSA CEVAPSIZ KALMAZ”

Lefkoşa, 5 Ekim 11 (T.A.K.) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB ve ABD tarafından, petrol ve doğal gaz arama konusunda şımartıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC ile Türkiye’nin olay çıkarma düşüncesi olmadığını ancak Türk gemileri sismik araştırma sırasında gerçekleştirilecek müdahalenin cevapsız kalmayacağını söyledi.

Yer altı zenginliklerinin, Rumların hakkı olduğu kadar Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Bizim hakkımız olduğunu söylüyorsa bunu ertelemeleri ve arama çalışmalarına birlikte karar vermemiz gerekirdi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Euronews’a verdiği mülakatta, son günlerin güncel konusu petrol arama çalışmaları ve gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rumların bu arama çalışmalarının tesadüf olmadığını ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade eden Eroğlu, görüşmelerin yoğunlaştırılmış bir şekilde devam ettiği bir dönemde Rum tarafının kazıya

başlamasının hoş bir şey olmadığını söyledi.

“SEMPATİSİNİ ARTIRMAK VE MİLLİYETÇİLERİ YANINA ÇEKMEK İÇİN BAŞLADI”

Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Bunun görüşmelere menfi bir etkisinin olacağını ben sayın Hristofyas’a söyleyerek ertelemesini istemiştim. Eğer ertelenmezse bizim de atacağımız adımlar olacak. Ama bunu

herhalde dikkate almak istemedi” dedi.

Rum tarafının kazılara, deniz üssündeki patlama sonrasında zedelenen sempatisini artırmak ve milliyetçi cepheyi yanına çekmek için başlattığını kaydeden Eroğlu, şöyle devam etti:

“Aslında Rum tarafının anlaşmaya pek niyeti yok. Bu anlaşmaları, görüşmeleri de menfi etkiler düşüncesiyle üçüncü bir neden olarak bunu başlatmış olabilir. Yani tesadüf değil bilinçli yapılmış bir

davranış biçimidir.”

“EKİM SONUNA KADAR ERTELEMELERİNİ İSTEDİK”

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rumlar’ın olduğu kadar Kıbrıs Türkleri’nin de denizaltı zenginliklerinde hakkı olduğuna işaret ederek, durumun ekim ayında az çok belli olacağını söyledi. Yapılacak üçlü zirvede

anlaşma olup olmayacağının anlaşılacağını kaydeden Eroğlu, Rum tarafından çalışmalarını ekim sonuna kadar erteleyip, birlikte değerlendirme önerisinde bulunduklarını belirtti. Eroğlu, şöyle devam

etti:

“Eğer bizim de hakkımız vardır diyorsanız ki öyle diyorsunuz o zaman aslında bu araştırmayı kime vereceğimiz hangi şirketle ortaklık yapacağımıza yine birlikte vereceğimiz bir karar olması gerekirken

yine siz tek başınıza hareket ediyorsunuz. Biz burada art niyet görüyoruz. Bunları demiş olmamıza rağmen olayı devam ettirmiştir ve bugün gördüğünüz gibi biz de Türkiye Başbakanı Sayın Tayyip

Erdoğan ile yaptığımız bir anlaşmayla, hükümetimizin verdiği yetkiyle, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı sismik aramaya başlamıştır.”

“MÜDAHALE CEVAPSIZ KALMAYACAK”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC ile Türkiye’nin olay çıkarma düşüncesi olmadığını ancak Türk gemileri sismik araştırma sırasında gerçekleştirilecek müdahalenin cevapsız kalmayacağını söyledi.

Eroğlu, “Ama bizim temennimiz böyle bir olayın olmamasıdır. Ama olursa, dediğim gibi bunu cevapsız bırakmayız. Yalnız bizim kavga çıkarmaya, savaş çıkarmaya hiç niyetimiz yoktur” dedi.

AB VE ABD’NİN TUTUMU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, AB ve ABD’nin duruşuna ilişkin soruyu yanıtında, gerek AB’nin, gerekse ABD’nin taraf olduğunu belirtti.

Eroğlu, “Avrupa Birliği, üyesi olduğu için Rum tarafını koruyacak mesaj vermesi doğal. Aramayı yapan Noble şirketi de bir ABD şirketi olduğundan, o da taraftır” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Bu verdikleri destekle Rum tarafını şımartmanın hiçbir anlamı yoktur çünkü yıllardan beri şımarttıkları bu Rum tarafı, müzakere masasına hiçbir anlaşma yapmamak için oturdu” şeklinde devam etti. Eroğlu, şöyle devam etti:

“Onun için artık Kıbrıs’ta bir anlaşma istiyorsa Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri, Rumları şımartmak değil Rumları anlaşmaya teşvik edici bazı kararlar alması gerek. Mesela bizim üzerimizdeki ambargoları kaldırmaları Rumları anlaşmaya teşvik eden bir olay, zorlayan bir olay olacaktır."

“YENİ BİR DEVLET KURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Eroğlu “Sizce ayrılık mı olmalı nihai çözüm olarak?” yönündeki soruyu yanıtında, “Müzakere masasında federal bir cumhuriyet, yeni bir devlet kurmaya çalışıyoruz. Ancak bunun mümkün olmaması halinde alternatiflerden bir tanesi de bu olabilir” dedi.

Eroğlu, “Benim gündemimde federal cumhuriyet var ama bu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı değil yeni bir devlet, yeni bir ortaklık devleti kurmaktır” şeklinde devam etti.

AMBARGOLAR

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, AB’nin ambargoların kaldırılmasına ilişkin vaatlerinin hatırlatılması üzerine, şöyle devam etti:

“Bence Avrupa Birliği samimi davranmıyor. Taraflıdır. Mesela bu New York’a gidişimizden önce yani BM Genel Kurulu için New York’a gitmeden önce Sayın Füle, AB Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi beni aradı. Bu petrol doğal gaz aramayla ilgili fazla ileri gidilmemesi gerekir gibilerden sözlerle görevini yapmaya çalışmıştır. Ama bu sözleri bize değil Rum tarafına söylemeniz lazım. ‘Söyledik’ dediler. O zaman daha sert söylemeniz lazım ki bu arayıştan vazgeçsinler. Neticede bizim üyemizdir. Telefon konuşmasından daha ileriye gidemeyiz şeklinde cevap verdiler. Yani bu konuda etkili olmayacaklarını söylemişlerdir. Ama üyemizdir dediği zaman biz üyemizin de yanındayız mesajını vermektedir. Yani Rum tarafını cesaretlendirmektedirler.

Şimdi aslında Kıbrıs meselesinin tartışılmayan tarafı kalmamıştır. Burada eksik olan niyettir. Rum tarafının uzlaşma, anlaşma, bizimle paylaşma niyeti olmadığı için zamana oynamaktadır. Şimdi de zamana oynadıklarını söyleyebilirim. Dediğiniz gibi gelecek yılın ikinci yarısında dönem başkanı olacak Kıbrıs Rum Yönetimi. Ve dönem başkanlığı biter bitmez 2013 yılının Şubat ayında da cumhurbaşkanlığı seçimi vardır.”