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Eroğlu, 3. Cumhuriyet Halk Dansları Şenliği Heyetlerini Kabul Etti

Kabulde Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu da hazır bulundu

Eroğlu, 3. Cumhuriyet Halk Dansları Şenliği Heyetlerini Kabul Etti

Kabulde Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu da hazır bulundu

17 Kasım 2011 Perşembe 13:08
Eroğlu, 3. Cumhuriyet Halk Dansları Şenliği Heyetlerini Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 3. Cumhuriyet Halk Dansları Şenliği’ne katılmak amacıyla KKTC’de bulunan halk dansları ekiplerini kabul etti.

Kabulde Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Eroğlu kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan ekipler sayesinde yalnız olmadıklarını hissettiklerini söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün adada verdiği mücadele sonunda bir devlet kurulduğunu kaydeden Eroğlu, şenlik gibi etkinliklerin KKTC’nin, varlığını dünyaya hissettirmesi bakımından ve komşulara verdiği mesaj açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Size teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız. Böyle bir günde birlikte olmak bize büyük mutluluk. Sizleri burada ağırlamak bizim için bir onur” dedi.

Her ülkenin kendi kültürünün zenginlik ve güzelliklerini sergilediği şenliklerin önemine vurgu yapan Eroğlu, şenlik sırasında kurulacak dostlukların kalıcı dostluklar olacağını ve ömür boyu süreceğini kaydetti.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu ise konuşmasında, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen şenliğe katılan ekipler ve program hakkında bilgi verdi.

Son Güncelleme: 17.11.2011 13:08
Anahtar Kelimeler:
EroğluHeyetHalk Dansları
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