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Ermenistan’da tansiyon yükseliyor

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın, Başbakan seçilememesinin ardından yaptığı çağrı üzerine başlayan eylemler ülke genelinde yayılarak devam ediyor.

Ermenistan’da tansiyon yükseliyor

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın, Başbakan seçilememesinin ardından yaptığı çağrı üzerine başlayan eylemler ülke genelinde yayılarak devam ediyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:51
Ermenistan’da tansiyon yükseliyor

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın, Başbakan seçilememesinin ardından yaptığı çağrı üzerine başlayan eylemler ülke genelinde yayılarak devam ediyor.

Erivan'da hayatı durma noktasına getiren eylemlerin artması üzerine Ermenistan'ın Geçici Başbakanı Karen Karapetyan yazılı açıklama yaptı.

Ülkedeki bütün siyasi güçlere irade, kararlılık ve esneklikle müzakere masasına oturma çağrısında bulunan Karapetyan, açıklamada, “Siyasi krizin üstesinden gelmek için ne kadar zor olursa olsun medeni ve pratik çözümlere ihtiyacımız olduğunun hepimiz farkındayız.” ifadelerine yer verdi.

Karapetyan, Başbakanlık seçimiyle ilgili de “Başbakan, sadece parlamentoda anayasal yollarla seçilebilir. Teorik veya pratik başka hiçbir çözüm yoktur. Ülkemizin bu testi ortaklaşa geçeceğinden eminim.” değerlendirmesinde bulundu.

 PROTESTO EYLEMLERİ ARTIYOR

Öte yandan, başta Erivan olmak üzere Ermenistan genelinde protesto eylemleri artarak sürüyor.

Parlamentoda muhalefet partileri çalışmalara katılmama kararı aldığı için Genel Kurul toplanamıyor.

Bazı protestocuların telefon ve sosyal medya aracılığı ile milletvekillerini rahatsız etmesi ve evlerinin önünde eylemler başlatması üzerine Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ara Babloyan, milletvekillerine yönelik tehditlere son verilmesi çağrısında bulundu.

Ülke genelinde demiryolları kapatıldığı için yurt içinde ve yurt dışına tren seferlerinin yapılamadığı belirtilirken, seferlerin ne zaman tekrar başlayacağı konusunda henüz resmi bilgi verilmiyor.

Erivan’da göstericiler araçlarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda protestolarını sürdürüyor. Şehirdeki bütün caddeler trafiğe kapatıldı. 

Ayrıca okullarda ve üniversitelerde derslere katılmayan pek çok öğrenci de protesto gösterilerine destek veriyor. Sabahtan bu yana devam eden eylemlere şu ana kadar güvenlik güçlerinin herhangi bir müdahalesi olmadı.

Yerel basın, Gümrü şehrinde de belediye başkanlığı binasının giriş çıkışlarını göstericilerin engellediğini yazdı.

Son Güncelleme: 02.05.2018 17:58
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