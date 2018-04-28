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Ermenistan’da Siyasi Çözüm Arayışı!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın eski Başbakan Serj Sarkisyan ve geçici Başbakan Karen Karapetyan ile ülkede yaşanan gergin durum hakkında istişarede bulunduğu bildirildi.

Ermenistan’da Siyasi Çözüm Arayışı!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın eski Başbakan Serj Sarkisyan ve geçici Başbakan Karen Karapetyan ile ülkede yaşanan gergin durum hakkında istişarede bulunduğu bildirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:34
Ermenistan’da Siyasi Çözüm Arayışı!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın eski Başbakan Serj Sarkisyan ve geçici Başbakan Karen Karapetyan ile ülkede yaşanan gergin durum hakkında istişarede bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, görüşmenin yapıcı geçtiği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın ortak çabayla siyasi güçlerin karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunacağına olan ümidi vurgulandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın iç politikadaki gerginliğin azalması ve etkili bir çözüm bulmak amacıyla siyasi istişarelere devam edeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, muhalif hareketin lideri Paşinyan ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu arada muhalif hareketin lideri milletvekili Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın kuzeyindeki şehirlerde protesto eylemlerine devam ediyor. Dün Gümrü şehrinde miting düzenleyen Paşinyan, bugün de doğduğu şehir İcevan ile Vanadzor şehrindeki mitinglere katılıyor.

Ermenistan Parlamentosunda Serj Sarkisyan’ın başbakan olarak seçilmesinin ardından muhalefet iki defa cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan’ı ülkeyi kötü yönettiği ve ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle suçlamış, protesto gösterilerine başlamıştı.

Protestoların artması üzerine Sarkisyan başbakanlıktan istifa ettiğini açıklamış, muhalif hareketin lideri Paşinyan’ın haklı olduğunu söylemişti. Ancak Sarkisyan’ın istifasını yeterli bulmayan muhalif hareket, Paşinyan’ın başbakanlığında geçici hükümetin yeniden kurulmasını ve erken seçimlere gidilmesini talep ediyor.

Ermenistan’da daha önce yapılan anayasa değişikliği ile başbakanın yetkileri artırılmıştı.

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Son Güncelleme: 28.04.2018 15:47
Anahtar Kelimeler:
ErmenistanArmen SarkisyançözümArayışı
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