banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
218.545
DOLAR
5.5120
STERLİN
7.1644
EURO
6.2879
Dede üzerinde kullanılan şok cihazı mahkemeye emare sunuldu
ŞOK CİHAZI MAHKEMEYE EMARE SUNULDU
Krem kutusu içerisinde 195 adet hap
KREM KUTUSU İÇERİSİNDE 195 ADET...
Elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ersin Tatar’ı kutladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ersin Tatar’ı kutladı
banner282

Ermenistan’da Erken Seçime Gidilecek

PARLAMENTONUN İKİNCİ KEZ BAŞBAKAN SEÇEMEDİĞİ ÜLKEDE ERKEN SEÇİME GİDİLECEK

Ermenistan’da Erken Seçime Gidilecek

PARLAMENTONUN İKİNCİ KEZ BAŞBAKAN SEÇEMEDİĞİ ÜLKEDE ERKEN SEÇİME GİDİLECEK

01 Kasım 2018 Perşembe 19:30
Ermenistan’da Erken Seçime Gidilecek
PARLAMENTONUN İKİNCİ KEZ BAŞBAKAN SEÇEMEDİĞİ ÜLKEDE ERKEN SEÇİME GİDİLECEK
Erivan, 1 Kasım 18 : Ermenistan Parlamentosunda yapılan başbakanlık seçiminden sonuç çıkmadığı için ülkede erken milletvekili seçimlerine gidilecek.
Nikol Paşinyan’ın erken seçimlere gidilmesi için başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından parlamentoda yapılan seçimlerin ikinci turunda da başbakan seçilemedi.
Mevcut yasalara göre Ermenistan Parlamentosu dağılacak ve milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan sonra en erken 30, en geç 45 gün sonra yapılacak.
Başbakan  Paşinyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekili seçimlerinin 9 Aralık’ta yapılacağını söyledi.
Başbakanlık görevini ise Paşinyan, seçimlere kadar sürdürecek.
Ermenistan’da nisan ayı sonunda taraftarları ile başlattığı gösteriler sayesinde hükümeti istifa ettirip başbakanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan, ülkede bir an önce erken seçimlere gidilmesini istiyordu.
Geçen ay parlamentoda erken seçim kararı alınmasını engellemek için muhalif partilerin bir araya gelerek yasa çıkarması üzerine Paşinyan, 16 Ekim’de başbakanlık görevinden istifa ederek erken seçimin yolunu açmıştı.
Bir süre önce Paşinyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Erivan ziyaretinde ABD ile gelecekte yakın ilişki kurma sinyali vermiş, "Yeni seviyede Ermenistan-ABD ilişkilerini güçlendirmek için gerçek bir şansa sahip olduğumuzu düşünüyoruz, bu şansı kullanmaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.
Bolton ise, Ermenistan ile ilişkilerin ABD için stratejik önem taşıdığını söylemişti.
(AA/ÖZ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doktorları şok eden görüntü… 1 yıl böyle yaşamış!
Doktorları şok eden görüntü… 1 yıl böyle yaşamış!
Ürdün'de Sel Felaketinin Ardından İki Bakan İstifa Etti
Ürdün'de Sel Felaketinin Ardından İki Bakan İstifa Etti
Suudi Veliaht Prens, Kaşıkçı'yı
Suudi Veliaht Prens, Kaşıkçı'yı "tehlikeli Bir İslamcı" Diye Nitelendirmiş
Londra'da Sarhoş Şüphesiyle Pilot Gözaltına Alındı
Londra'da Sarhoş Şüphesiyle Pilot Gözaltına Alındı
Dört Yılda 56 Bin 800 Sığınmacı Öldü Ya Da Kayboldu
Dört Yılda 56 Bin 800 Sığınmacı Öldü Ya Da Kayboldu
Dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonu tanıtıldı
Dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonu tanıtıldı
Vejetaryen Lokantanın Sahibi Müşterisini Öldürüp Yemek Yaptı
Vejetaryen Lokantanın Sahibi Müşterisini Öldürüp Yemek Yaptı
İtalya'da Fırtına 12 Can Aldı
İtalya'da Fırtına 12 Can Aldı
Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 8 Ölü
Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 8 Ölü
Google çalışanlarından “cinsel taciz“ protestosu
Google çalışanlarından “cinsel taciz“ protestosu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim