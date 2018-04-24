Ermenistan Başbakanı Sarkisyan\'ın İstifası.. Başbakan Birinci Yardımcısı Karapetyan Geçici Olarak Başbakanlık Görevini Yürütecek





Ankara, 24 Nisan 18 : Ermenistan\'da Başbakan Serj Sarkisyan\'ın istifasının ardından, mevcut durumda Başbakan Birinci Yardımcısı olan Karen Karapetyan\'ın geçici olarak başbakanlık görevini yürüteceği duyuruldu.Ermenistan Bakanlar Kurulundan dün yapılan yazılı açıklamada, Karapetyan\'ın geçici bir süreyle başbakan olarak görev yapacağı bildirildi.Öte yandan Sarkisyan\'ın istifası, 10 gündür protestolarını sürdüren muhalif gruplarca sevinçle karşılandı. Başkent Erivan\'ın kent merkezindeki meydanlarda toplanan muhalifler, müzik ve danslar eşliğinde Serj Sarkisyan\'ın istifasını kutladı. Gösteri ve kutlamaların gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.Muhalifler, 13 Nisan\'da Sarkisyan\'ın başbakanlığa aday gösterilmesini gerekçe göstererek, liberal siyasi güçlerin oluşturduğu Elk (Çıkış) koalisyonundan Milletvekili Nikol Paşinyan\'ın öncülüğünde protesto gösterilerine başlamıştı. Polis, göstericilere birçok kez göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etmiş ve Paşinyan dahil çok sayıda kişi yaralanmıştı.Giderek büyüyen protestolar bugün bir grup silahsız askerin katılmasıyla yeni bir boyut kazanınca, Sarkisyan da istifa ettiğini açıklamıştı.2008\'den bu yana 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan, 17 Nisan\'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti. Ermenistan\'da 2015\'te Sarkisyan\'ın desteğiyle kabul edilen anayasa referandumuna göre yürütme yetkisi devlet başkanından başbakana devredilmişti.(AA/RU/SEL)